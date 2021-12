FIFA 22, Pokémon e vari controller PS4 in offerta nel Calendario dell'Avvento di GameStop

Arriva alla sua conclusione il Calendario dell'Avvento di GameStop relativo al 2021: per l'ultimo giorno, venerdì 24 dicembre, la nota catena mette in offerta vari articoli tra giochi ed accessori per tutte le piattaforme.

L'ultimo gioco di calcio firmato Electronic Arts è in offerta per tutte le piattaforme: potete trovare FIFA 22 per PS5 e Xbox Series X/S a 44,98 euro, mentre le edizioni per PS4 e Xbox One sono proposte a 37,98 euro. La versione Nintendo Switch è venduta a 25,98 euro, mentre su PC (con solo un codice dentro la confezione) il prezzo è fissato a 39,99 euro.

Tra le altre offerte troviamo invece sconti per diversi titoli usciti in tempi recenti: Call of Duty Vanguard per PS5 e Xbox Series X/S è in vendita a 69,98 euro, mentre le versioni old-gen si trovano a 64,98 euro. GTA Trilogy The Definitive Edition per i sistemi PlayStation e Xbox è proposto a 49,98 euro, e spazio anche per i giocatori Nintendo con Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente a 45,98 euro.

Per animare al meglio le feste è nuovamente in sconto Just Dance 2022 su tutte le piattaforme: le edizioni PS5, PS4 e Xbox sono disponibili a 34,98 euro, mentre la versione Switch è proposta a 37,98 euro. Infine, offerte per diversi controller PS4 a tema calcistico: il Controller Cablato FIGC è in vendita a 30,98 euro, mentre con 27,98 euro è possibile portarsi a casa un pad di Roma, Lazio, Inter e Napoli.