FIFA 22: prenotalo da GameStop, le migliori offerte per risparmiare con l'usato

FIFA 22 è uno dei videogiochi più attesi della nuova stagione e GameStop si prepara a celebrare al meglio il lancio del nuovo gioco targato EA Sports con una promozione che non mancherà di fare contenti tutti gli appassionati del calcio virtuale.

Le versioni PS4 e Xbox One di FIFA 22 possono essere prenotate al prezzo di 29.98 euro portando indietro un gioco per PS4, Xbox One e Nintendo Switch valido per la promozione mentre la versione standard per console next-gen è in preordine a 39.98 euro portando indietro un gioco usato per PS5 e Xbox Series X, ma c’è di più perchè prenotando FIFA 22 per PlayStation 5 e Xbox Series X riceverete 25 euro di supervalutazione per ogni gioco PS4, Xbox One e Switch riportato in negozio. Disponibile anche la Legacy Edition per Switch in offerta a 9.98 euro portando indietro un gioco per la console Nintendo valido per la promozione.

Con il Premium Pass di GameStop i costi si abbassano ulteriormente con FIFA 22 per PS4 e Xbox One in vendita a 19.98 euro, FIFA 22 Legacy Edition per Switch in promozione a 4.98 euro e FIFA 22 per PlayStation 5 e Xbox Series X in sconto a 34.98 euro, i prezzi indicati sono validi solo per i titolari del Premium Pass e portando indietro un gioco usato valido per la promozione.

Ma c’è di più perchè prenotando FIFA 22 da GameStop otterrete un codice per riscattare quattro contenuti bonus digitali per FIFA Ultimate Team tra cui un oggetto giocatore per la Squadra della Settimana 1, Kylian Mbappè in prestito per cinque partite, un ambiasciatore FUT a scelta tra Alabam Foden e Son per tre partite e un talento locale con potenziale da campione per la modalità carriera.

Tutte le offerte di FIFA 22 da GameStop sono valide solamente fino al giorno prima dell’uscita del gioco, fissata per il primo ottobre su tutte le console.