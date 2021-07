FIFA 22: preordinalo a prezzo scontato con l'usato da GameStopZing

Subito dopo l'annuncio, GameStopZing ha dato il via ai preordini di FIFA 22 per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch online e in negozio, con tanto di offerta valida fino al 18 luglio sulle edizioni PS4 e Xbox One, proposte a 49,98 € anziché 69,98 €. E se vi dicessimo che è possibile risparmiare ulteriormente portando l'usato?

Prima un veloce ripasso. Questi sono i prezzi dei preordini di FIFA 22 da GameStopZing:

Risparmia con l'usato

PlayStation 4 e Xbox One

Se avete Premium Pass, riportando un gioco valido per la promozione potete prenotare FIFA 22 a 14,98 euro (solo per pochissimo tempo, fino al 18/07). Al termine della promo a tempo limitato potrete prenotarlo a 29,98 € riportando un usato valido;

Se non avete Premium Pass, per ogni gioco PS4, Xbox One e Switch valido riportato in negozio otterrete una valutazione pari a 25 euro.

PlayStation 5 e Xbox Series X|S

Se avete Premium Pass, riportando un gioco valido per la promozione potete prenotare FIFA 22 a 39,98 euro;

Se non avete Premium Pass, per ogni gioco valido riportato in negozio otterrete una valutazione pari a 25 euro per i giochi PS4, Xbox One e Switch e 30 euro per titoli PS5 e Xbox Series X|S.

Nintendo Switch

Se avete Premium Pass, riportando un gioco valido per la promozione potete prenotare FIFA 22 a 4,98 euro;

Se non avete Premium Pass, per ogni gioco per Nintendo Switch valido riportato in negozio otterrete una valutazione pari a 9,98 euro.

Qui trovate tutti i dettagli sul Premium Pass, mentre a questo indirizzo potete scoprire se i vostri giochi sono validi per la promozione. Vi ricordiamo inoltre che se prenotate FIFA 22 da GameStopZing otterrete i seguenti bonus preorder.

Bonus preorder

Tutti coloro che preordineranno FIFA 22 da GameStopZing otterranno un codice per riscattare:

Oggetto Giocatore Squadra della Settimana 1

Oggetto Kylian Mbappè in Prestito

Ambasciatore FUT a scelta in Prestito

Talento Locale Modalità Carriera

Infine, prima di salutarvi, segnaliamo che dal 1° ottobre, giorno di lancio di FIFA 22, sarà disponibile la T-shirt ufficiale di FIFA 22 al prezzo di 24,98 €. Potrete risparmiare 5 euro prenotandola contestualmente al gioco.