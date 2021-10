FIFA 22 al prezzo più basso da Esselunga: offerta super a 49.90 euro!

Se cercate FIFA 22 al prezzo più basso lo trovate da Esselunga: la nota catena di supermercati propone il nuovo gioco Electronic Arts al prezzo super di 49.90 euro in versione PlayStation 4, un prezzo davvero conveniente per un gioco appena uscito sul mercato e che riscuoterà certamente un grande successo.

La promo Esselunga su FIFA 22 a 49.90 euro è valida da oggi e fino al 20 ottobre, salvo esaurimento delle scorte disponibili nei singoli punti vendita sparsi in tutta Italia. Si tratta di un prezzo assolutamente competitivo e che permette di risparmiare ben venti euro sul prezzo di listino normalmente fissato a 69,99 euro.

Il prezzo si riferisce all'edizione standard priva di bonus o contenuti extra, in ogni caso è una offerta da non sottovalutare per poter acquistare FIFA 22 per PlayStation 4 al prezzo più basso al lancio. Il gioco di calcio Electronic Arts è disponibile da venerdì 1 ottobre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch, se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di FIFA 22, se avete appena iniziato a giocare invece potrebbe farvi comodo la guida per vincere le partite in FIFA 22, con trucchi e consigli per migliorare in campo e diventare sempre più competitivi.