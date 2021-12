FIFA 22, primato di Mkers: ha due squadre nella Top 32 della Team of the Season Cup!

In ragione degli ottimi risultati conseguiti nell'ultima competizione eSport di FIFA 22, Mkers risulta essere l'unico collettivo di pro player al mondo a vantare due squadre nella Top 32 della Team of the Season Cup del simulatore calcistico di Electronic Arts.

Il nuovo traguardo di Mkers nel mondo degli eSport è stato raggiunto grazie alle prestazioni del duo Oliver Uttgren (Oliboli) e Mattias Tolinsson (xOpTolle), qualificatosi nella Top 32 della prestigiosa Team of the Season Cup di FIFA 22 che si terrà dal 29 aprile all'1 maggio 2022 in quel di Londra insieme a Daniele Paolucci (Prinsipe) e Cosimo.



Oliver e Mattias raggiungono così Prinsipe e Cosimo, il duo di veterani che si è distinto in numerose occasioni, come nel caso della vittoria di Prinsipe nel FIFA eClub World Cup di FIFA 21 e del sesto posto raggiunto da Cosimo nella classifica stagionale europea del capitolo passato di FIFA.



Nel commentare il primato di Mkers tra i team che parteciperanno al Team of the Season Cup di FIFA 22 tra fine aprile e inizio maggio 2022, l'eSport Manager di Mkers Diego Hicham esulta spiegando come "questo straordinario risultato è frutto dell’oculata strategia di costruzione del roster. Sapevamo dell’esistenza di un circuito nuovo 2vs2, per cui abbiamo deciso di creare il team Optolle/Oliboli grazie all’esperienza maturata nella Nazionale svedese e al loro legame di amicizia e sinergia di gioco. Abbiamo scelto gli italiani come Masters e e il duo svedese per i qualifier, convinti che potessero qualificarsi senza problemi. E così è stato".