FIFA 22 Pro Club: tutti i cambiamenti e le migliorie della modalità

Dopo avervi parlato delle nostre impressioni sul gameplay di FIFA 22 per PS5, è giunto il momento di andare alla scoperta delle migliorie e delle novità apportate alla modalità Pro Club.

La modalità Pro Club di FIFA vanta un grandissimo numero di estimatori all'interno della community. Per chi non lo sapesse, permette di impersonare un singolo calciatore all'interno di una squadra composta interamente da utenti, con l'obiettivo di scalare le divisioni mondiali insieme ai propri amici. La nuova iterazione della modalità Pro Club presenta tante novità, come nuove opzioni di personalizzazione per far risaltare la tua squadra in campo e sugli spalti, un nuovo sistema di crescita per controllare lo sviluppo del Pro virtuale e una struttura social ottimizzata che rende ancora più semplice trovare una partita. Per la prima volta in assoluto, inoltre, FIFA 22 Pro Club permetterà ai giocatori di creare un calciatore di sesso femminile, che potrà scendere normalmente in campo assieme ai suoi colleghi.

Vi consigliamo di guardare il nostro Video Speciale in apertura di notizia oppure di leggere l'approfondimento su FIFA 22 Pro Club curato da Gabriele Carollo per scoprire maggiori dettagli. FIFA 22 verrà lanciato il primo ottobre su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Google Stadia e Nintendo Switch. Le versioni PS5, Xbox Series X|S e Stadia saranno le uniche dotate delle novità di nuova generazione, come l'Hypermotion Technology.