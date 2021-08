FIFA 22 Pro Club: rivelati tutti i nuovi perk, ci saranno anche le calciatrici

Electronic Arts ha rivelato numerosi nuovi dettagli riguardanti la modalità Pro Club di FIFA 22, atteso al lancio ad ottobre. Pur vero che la modalità Ultimate Team continua a dominare le scene, EA Sports non mancherà di aggiornare il suo simulatore calcistico in tutti i suoi altri aspetti.

La compagnia ha innanzitutto svelato tutti i nuovi perk con cui sarà possibile migliorare le caratteristiche dei giocatori in Pro Club, divisi in quattro categorie distinte: Attacco, Difesa, Creazione di Opportunità, e Portiere. Se all'inizio disporremo di soli tre perk tra cui scegliere, nel corso del nostro avanzamento ne sbloccheremo progressivamente un numero sempre crescente, fino ad arrivare ad un totale di 26 Vantaggi.

I perk sono ad esempio in grado di migliorare i tiri di precisione del nostro giocatore, delle conclusioni di prima intenzione o dei colpi di testa, nel caso della categoria Offensiva. Per quanto riguarda quelli Difensivi, possiamo migliorare le prestazioni dei calciatori nelle fasi finali della partita, o per pochi minuti dopo aver subito un goal. La categoria Creazione di Opportunità consente di sbloccare le potenzialità dei nostri fantasisti, che saranno così maggiormente in grado di tirare i calci di punizione o di dribblare gli avversari. Nel caso dei Portieri, infine, potremo aumentare per brevi periodi di tempo le caratteristiche del nostro ultimo difensore o migliorare i suoi riflessi.

EA Sports ha inoltre confermato la presenza delle calciatrici anche all'interno della modalità Pro Club: l'annuncio è arrivato insieme al filmato che vi abbiamo riportato in cima.



FIFA 22 sarà pubblicato il primo ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia. L'ultimo gameplay trailer ha mostrato l'Hypermotion Technology in azione.