FIFA 22 per PS4 è il gioco più venduto del 2021 su Amazon Italia: la Top 5 completa

Fine anno è tempo di classifiche e Amazon Italia ha pubblicato la Top 5 dei videogiochi più venduti nel nostro paese dall'inizio del 2021 ad oggi. Al primo posto troviamo saldamente FIFA 22 per PlayStation 4, a ulteriore conferma di quanto il gioco di calcio targato Electronic Arts sia estremamente popolare in Italia.

Secondo posto per Super Mario 3D World + Bowser's Fury per Nintendo Switch, una delle grandi sorprese del 2021 per quanto riguarda le vendite, seguono Animal Crossing New Horizons, Minecraft Nintendo Switch Edition e Grand Theft Auto V Premium Edition per PlayStation 4, edizione "Deluxe" del gioco di Rockstar Games che include in aggiunta alcuni bonus digitali.

I giochi più venduti su Amazon nel 2021

Poche sorprese ad eccezione forse della riedizione di Super Mario 3D World, per il resto la Top 5 italiana è dominata da FIFA e da IP molto popolari come Animal Crossing (uno dei giochi più venduti in assoluto degli ultimi anni), dal fenomeno Minecraft (che sopratutto su Nintendo Switch non sembra accusare il passare del tempo) e dalla Premium Edition di GTA V, un gioco immortale.