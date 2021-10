FIFA 22 per PS4 è già in offerta su Amazon in una edizione esclusiva

FIFA 22 Standard Plus per PlayStation 4 è in offerta su Amazon a pochissimi giorni dal lancio: il gioco di calcio Electronic Arts costa 60.99 euro invece di 69.99 euro in una versione esclusiva che include un bonus digitale per FIFA 22 Ultimate Team.

Compra FIFA 22 a 60.99 euro su Amazon e ottieni subito un codice per riscattare una divisa in-game esclusiva da usare in modalità Ultimate Team. Sebbene lo sconto non sia altissimo, si tratta comunque di un risparmio di dieci euro sul prezzo di listino per un gioco freschissimo e pubblicato solo da pochissimi giorni.

Il prezzo è valido solamente per la versione PlayStation 4 mentre le edizioni PS5 e Xbox One/Series X sono vendute a prezzo pieno su Amazon, almeno nel momento in cui scriviamo. FIFA 22 è il nuovo gioco di calcio targato Electronic Arts, come di consueto anche questa nuova edizione di FIFA include la modalità manageriale Ultimate Team che tanto successo ha riscosso in questi anni.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di FIFA 22, vi ricordiamo inoltre che Amazon potete acquistare Xbox Series S con FIFA 22 a 299.99 euro, una offerta interessante perchè di fatto il gioco è in regalo e pagherete solamente la console.