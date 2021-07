FIFA 22 per PS4 e Xbox One in sconto per poco tempo, preordini al via da GameStopZing

Subito dopo l'annuncio di FIFA 22, GameStopZing ha ufficialmente dato il via ai preordini delle differenti edizioni standard della nuova iterazione dello sportivo di EA Sports in uscita il 1° ottobre, con tanto di sconti a tempo limitato sulle versioni PlayStation 4 e Xbox One.

FIFA 22 per Nintendo Switch può essere preordinato a 40,98 euro, mentre la versione PC (comprendente solo un codice nella confezione) a 60,99 euro. FIFA 22 per PlayStation 4 e Xbox One è invece in offerta lancio a soli 49,98 euro: queste due versioni del gioco potranno essere preordinate a prezzo scontato per un breve periodo di tempo, fino al 18 luglio per l'esattezza, dopodiché salirà a 69,98 euro. Approfittatene quanto prima se siete interessati! Infine, ci sono le edizioni next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X|S prenotabili al prezzo di 80,98 euro.

Preordina FIFA 22 da GameStopZing

È stato già specificato che FIFA 22 per Nintendo Switch sarà Legacy, e che le versioni PC, PS4 e Xbox One non supporteranno la HyperMotion Technology, una tecnologia esclusiva delle edizioni per Google Stadia, PS5 e Xbox Series X|S. Aggiungiamo infine che FIFA 22 per PS4 e Xbox One non prevedono l'upgrade gratis a PS5 e Xbox Series X|S: l'aggiornamento next-gen è incluso gratuitamente solo nella Ultimate Edition, disponibile solo digitalmente.