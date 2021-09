FIFA 22 e PS5: come cambia il gioco di calcio con il DualSense?

Con la presenza di FIFA 22 tra le nuove uscite videoludiche della settimana, è giunto il momento di scoprire il parere della stampa sulla produzione Electronic Arts.

Tra i molti dettagli svelati dalle recensioni del titolo, troviamo ad esempio la strada scelta dal team di sviluppo per il supporto alle feature del pad di PlayStation 5. Sulla tematica, il nostro Gabriele Laurino si è soffermato nel corso della sua ricca recensione di FIFA 22, già disponibile sulle pagine di Everyeye. Da quanto emerso dalla sua prova sul campo, il DualSense mostra le proprie peculiarità principalmente nelle fasi di difesa.

Grazie al supporto ai grilletti adattivi da parte del titolo, i giocatori possono percepire in maniera diretta le condizioni di forma dell'atleta controllato. A seconda dell'energia a disposizione del calciatore, questi reagiranno infatti in maniera sensibilmente differente, sia nella gestione dello scatto, sia sul fronte del posizionamento 1v1. Al contrario, l'implementazione del feedback aptico in FIFA 22 appare meno incisiva: anzi, EA ha ridotto notevolmente le funzioni di vibrazione del pad in questa nuova iterazione della serie.



Ricordiamo che al momento è già operativo da diversi giorni l'Early Access di FIFA 22, mentre il Day One ufficiale del gioco è fissato per il prossimo 1 ottobre.