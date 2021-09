FIFA 22: qual è la visuale migliore per la telecamera?

Anche quest'anno FIFA rinnoverà la stagione calcistica videoludica con novità di gameplay e aggiornamenti a Ultimate Team (a tal proposito, ecco una guida per creare la miglior squadra di FUT in FIFA 22). In occasione dell'imminente uscita, fissata per il 1° ottobre 2021, abbiamo scritto alcuni consigli per aiutarvi nella scelta della Telecamera, fondamentale per giocare al meglio FIFA 22.

FIFA 22: come regolare la visuale

Per cambiare modalità di visuale dovete recarvi nel menu Personalizza, selezionare Impostazioni, continuare in Impostazioni di gioco e raggiungere Telecamera. Alcuni di questi posizionamenti sono utili per specifiche modalità, mentre altri si concentrano sulla spettacolarizzazione della partita; elenchiamo e descriviamo le 9 inquadrature disponibili in FIFA 22:

Normale: Visuale aperta e distante

Broadcast Televisivo: camera più ravvicinata rispetto alla Normale

Televisiva: la più lontana tra le inquadrature a tutto campo

Co-op: la visione si fa più alta e allargata, permettendo uno sguardo totale sul match

Classica: più bassa e vicina, copre l’intera partita

End to End: parte da una delle due porte per seguire il corso del match dall’alto

Pro: la camera segue il giocatore Pro

Bordocampo: questa regia inquadra sempre il pallone, e non l’azione, dalla metà campo

FIFA 22: qual è la visuale migliore?

Perla scelta dell'inquadratura molto dipende dai vostri gusti e da cosa state giocando. La camera Pro, ad esempio, è sicuramente utile per la modalità omonima. Co-op viene spesso consigliata a tutti i giocatori, poiché risulta essere la visuale che permette di avere lo sguardo più ampio su entrambe le squadre. Le scelte televisive sono influenzate dalla propria postazione: ampiezza dello schermo e distanza dal monitor sono due fattori cruciali per la decisione finale. Infine, va menzionata la possibilità di modificare lo zoom e l’altezza della camera stessa.



Avete già scelto? Se è il momento di passare ai fatti, date un'occhiata ai trucchi per segnare più goal su FIFA 22.