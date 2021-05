FIFA 22: quando esce la demo del gioco di calcio EA Sports?

Ci avviciniamo alla fine dei principali campionati di calcio europei e sono in molti a chiedersi quando esce FIFA 22?? Il nuovo gioco di calcio Electronic Arts arriverà presumibilmente tra la fine di settembre e le prime due settimane di ottobre ma prima c'è un nodo da slegare... quando esce la demo di FIFA 22?

Quello con la demo di FIFA è una sorta di rito sacro per molti appassionati del calcio virtuale, che possono così provare in anteprima assoluta le novità di FIFA prima dell'uscita nei negozi. FIFA 21 non ha avuto nessuna demo per una scelta ben precisa di Electronic Arts, che anche a causa delle difficoltà dovute alla pandemia Covid-19 ha pensato di ottimizzare il tempo a disposizione evitando di programmare una demo per concentrarsi invece sul gioco completo.

Cosa succederà quest'anno? Difficile dirlo, EA Sports potrebbe adottare la stessa strategia dello scorso anno e non pubblicare la demo di FIFA 22, questo però non vuol dire che non sarà possibile provare il gioco prima del lancio. Gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate e EA Play avranno probabilmente accesso alle consuete dieci ore di prova gratuita anticipata qualche giorno prima del debutto ufficiale del gioco.

Maggiori dettagli su FIFA 22 dovrebbero arrivare durante l'estate, proprio nei mesi più caldi dell'anno scopriremo quando uscirà il gioco e se ci sarà una demo gratis da scaricare.