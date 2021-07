FIFA 22: quando esce il nuovo gioco di calcio EA Sports?

FIFA 22 è stato confermato in via ufficiale da Electronic Arts: il nuovo titolo di calcio della storica serie punterà a perfezionare ulteriormente l'offerta del gioco in ogni sua componente, dalle modalità single player fino a tutto il comparto online.

EA ha comunicato anche la data: quando esce FIFA 22? Si tornerà nei campi di calcio a partire dal prossimo 1 ottobre 2021. Il titolo sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia. La novità principale, che sarà disponibile soltanto per le versioni PS5, Xbox Series X/S e Stadia, è rappresentato dall'Hypermotion Technology di FIFA 22, che promette di offrire un realismo mai raggiunto prima dalla serie. Per quanto riguarda invece la versione Switch, si tratta dell'edizione Legacy che avrà aggiornamenti soltanto in termini di rose, maglie e menù di gioco, risultando per il resto invariata rispetto alla precedente edizione vista sulla console Nintendo.

Già confermati inoltre alcuni interessanti dettagli sui contenuti di gioco: ad esempio la modalità Carriera di FIFA 22 permetterà di creare anche uno stadio, oltre alla possibilità di creare da zero una squadra con tanto di divise e logo. Manca ancora qualche mese al fischio di inizio, ma EA si sta muovendo per garantire ai fan una partita degna di essere giocata, soprattutto su console next-gen.