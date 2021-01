FIFA 22 quando esce il nuovo gioco di calcio Electronic Arts?

Quando esce FIFA 22? Potrebbe sembrare troppo presto per iniziare a parlare del nuovo gioco di calcio Electronic Arts ma vale la pena cercare di capire se l'emergenza Covid-19 ancora in corso cambierà i piani di EA Sports oppure no.

FIFA 22 è atteso presumibilmente per il mese di settembre 2021 su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5 e Nintendo Switch (in versione Legacy Edition), bisogna però capire se Electronic Arts riuscirà a rispettare il consueto calendario o se i lavori richiederanno più tempo del previsto.

Seguendo il consueto calendario, la presentazione di FIFA 22 potrebbe avvenire a giugno con un teaser a maggio, il reveal continuerà poi durante l'estate fino al lancio a inizio autunno. Non è escluso che Electronic Arts possa pensare a versioni Legacy per PS4 e Xbox One, proponendo migliorie tecniche e nuovi contenuti solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, sfruttando così al massimo le potenzialità delle piattaforme di attuale generazione.

Si tratta in ogni caso solamente di speculazioni e al momento nulla è stato confermato, l'emergenza sanitaria potrebbe costringere il team di sviluppo a rivedere la roadmap, anche se questa eventualità è stata scongiurata lo scorso anno con FIFA 21, in una situazione mondiale ben più complessa rispetto a quella attuale.