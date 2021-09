FIFA 22 quando esce, squadre, HyperMotion e Ultimate Team: cosa c'è da sapere

FIFA 22 è in dirittura di arrivo, il nuovo gioco di calcio EA Sports arriverà come di consueto in autunno portando in dote anche alcune interessanti novità, tra cui la tecnologia HyperMotion pensata per rendere i movimenti e le animazioni più fluide e naturali. Dalle squadre alla data di uscita, tutto quello che c'è da sapere sul nuovo FIFA.

Dopo avervi parlato delle novità di eFootball 2022 di Konami andiamo ora alla scoperta delle caratteristiche di FIFA 22, il gioco di calcio targato Electronic Arts che quest'anno vuole alzare l'asticella verso nuovi livelli.

FIFA 22 quando esce?

FIFA 22 uscirà il primo ottobre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Stadia. L'accesso anticipato di FIFA 22 parte il 27 settembre per chi ha preordinato la Ultimate Edition di FIFA 22 (siete ancora in tempo!) mentre gli abbonati EA Play possono iniziare a giocare per dieci ore con la versione completa a partire da mercoledì 22 settembre.

FIFA 22: come funziona HyperMotion?

A fare da ammiraglia delle novità è senza ombra di dubbio la tecnologia HyperMotion: animazioni nuove, interazioni più naturali, scambi nei passaggi e nei tiri più fluidi. Nuovi elementi permessi dall’utilizzo delle tute Xsens, un sistema di motion capture totale adoperato per registrare le movenze di giocatori professionisti per intere partite, parallelamente ad un intenso utilizzo di un algoritmo capace di memorizzare quasi nove milioni di frame da match reali, utile –secondo EA- a rendere anche gli atteggiamenti passivi più credibili e immersivi. Ad una prima conferma di questo salto c’è la conferma della limitazione della tecnologia sulle versioni di nuova generazione (e Stadia), le uniche in grado di supportare i cambiamenti tecnici proposti in FIFA 22.

FIFA 22: la carriera

Nel pacchetto singolo giocatore di FIFA 22 torna la tradizionale modalità marchio della serie: Carriera. Tra le novità presentate, potremmo finalmente creare una nostra squadra da zero, a partire dalla personalizzazione dello stemma e dello stadio. Inoltre, il giocatore sarà libero di scegliere gli obiettivi della dirigenza e di selezionare il budget iniziale e, infine, di aggiungersi ad un qualsiasi campionato esistente: così facendo si sceglierà una team da sostituire, il quale verrà direttamente spostato nella categoria Resto del Mondo. Per quanto riguarda la carriera giocatore, un'apposita barra della Valutazione Tecnico consentirà di capire quanto valiamo per l’allenatore, e come e cosa cambiare per aumentare la fiducia nei nostri confronti.

FIFA 22 Ultimate Team: le novità

Più timide le novità riguardanti FIFA Ultimate Team, a tutti gli effetti il cuore dell’esperienza. Si aggiunge una nuova divisione, Elite –per i giocatori più affamati di sfida- e alcuni cambiamenti nell'avanzamento, come la presenza di checkpoint dopo il superamento di un determinato traguardo. FUT Champions verrà ristrutturata, con un sistema che permetterà di accedere ad una versione ridotta delle finali in un qualsiasi momento nel week-end, dopo aver superato i playoff. Arricchita anche la personalizzazione di stadio e divise, che gioverà inoltre di una progressione a stagioni in grado di ricompensare con premi sempre diversi i giocatori più fedeli. Infine, sarà disponibile un matchmaking pubblico per la co-op.



Da segnalare il ritorno di una funzionalità già sperimentata in FIFA 21: Pacchetti Anteprima per FIFA Ultimate Team, in questo modo il contenuto dei pacchetti FUT verrà svelato prima dell'acquisto, anche se questa opzione non sarà disponibile per tutte le bustine. In questo modo EA vuole fare in modo che l'esperienza sia paritaria per tutti, scacciando lo spettro delle accuse di istigazione al gioco d'azzardo.

FIFA 22 Serie A: le squadre italiane

A corredo delle importanti novità di gameplay, in FIFA 22 torneranno divise e stemmi ufficiali di 16 squadre facenti parti del campionato italiano (di cui 14 in esclusiva): Bologna, Cagliarli, Venezia, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Inter, Milan, Napoli, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino, Empoli e Udinese. Vengono escluse(ecco il nome della Juventus in FIFA 22 ), le quali hanno accordi di partnership esclusivi con Konami per eFootball, i calciatori di queste squadre in ogni caso manterranno i nomi reali, la mancanza di licenze si limita a loghi, colori, kit e nomi dei club.In chiusura ricordiamo che EA ha svelato la Top 100 di FIFA 22 con i calciatori più forti , ultimo gradino del podio invece per Cristiano Ronaldo.