FIFA 22: quando inizia l'accesso anticipato per giocare prima dell'uscita?

FIFA 22 esce il primo ottobre in tutto il mondo ma come di consueto EA Sports ha varato un programma di accesso anticipato, vediamo quali sono i requisiti da soddisfare per iniziare con qualche giorno di anticipo al nuovo FIFA.

Tutti coloro che prenoteranno la Ultimate Edition di FIFA 22 potranno iniziare a giocare con quattro giorni di anticipo rispetto al lancio, ovvero a partire dal 27 settembre 2021. Gli abbonati EA Play invece otterranno l'accesso a partire dal 22 settembre, limitato però a dieci ore di gioco nel caso degli abbonati EA Play, senza limiti temporali per gli iscritti EA Play PRO.



FIFA 22 accesso anticipato

FIFA 22 uscita - 1 ottobre 2021

FIFA 22 accesso anticipato Ultimate Edition - 27 settembre

FIFA 22 accesso anticipato con EA Play - 22 settembre

Oggetto giocatore da Tenere d'occhio non scambiabile dal 1° ottobre

Aggiornamento gratuito per console next-gen

4.600 Punti FIFA

Kylian Mbappé in prestito

Ambasciatore FUT (a scelta) in prestito

Talento locale per la modalità Carriera

Oggetto Giocatore Squadra Settimana 1

La Ultimate Edition di FIFA 22 garantisce non solo l'accesso anticipato ma include anche numerosi altri bonus digitali tra cui:Ricordiamo chee dunque l'accesso anticipato è l'unico modo possibile per iniziare a giocare prima del lancio fissato per il primo ottobre in contemporanea mondiale su tutte le piattaforme.