FIFA 22 Rating Bundesliga: ecco i migliori calciatori del campionato tedesco

La rassegna pre-lancio di EA Sports dedicata ai migliori calciatori di FIFA 22 passa anche dalla Bundesliga, la massima competizione calcistica tedesca. Da Lewandowski a Neuer, scopriamo i rating degli atleti militanti in Germania.

Come prevedibile, gran parte dei calciatori presenti nella Top 25 tedesca proviene dal Bayern Monaco, compagine vincitrice degli ultimi nove titoli di Germania. Il più forte in assoluto è Lewandowski con un OVR di 92, seguito dai compagni di squadra Neuer (90) e Kimmich (89). Degna di nota anche la rappresentanza dei Borussia Dortmund, seguono poi altre squadre come Borussia Monchengladbach, Wolfsburg, Lipsia, Francoforte e Hoffenheim.

FIFA 22 - I migliori calciatori della Bundesliga

Robert Lewandowski - Bayern Monaco - ATT - 92 TOT Manuel Neuer - Bayern Monaco - POR - 90 TOT Joshua Kimmich - Bayern Monaco - CDC - 89 TOT Erling Haaland - Borussia Dortmund - ATT - 88 TOT Leon Goretzka - Bayern Monaco - CC - 87 TOT Thomas Müller - Bayern Monaco - COC - 87 TOT Mats Hummels - Borussia Dortmund - DC - 86 TOT Koen Casteels - Wolfsburg - POR - 86 TOT Kingsley Coman - Bayern Monaco - ES - 86 TOT Serge Gnabry - Bayern Monaco - ED - 85 TOT Marco Reus - Borussia Dortmund - COC - 85 TOT Yann Sommer - Borussia Monchengladbach - POR - 85 TOT Péter Gulácsi - Lipsia - POR - 85 TOT Leroy Sané - Bayern Monaco - ED - 84 TOT Marcel Sabitzer - Bayern Monaco - CC - 84 TOT André Silva - Lipsia - ATT - 84 TOT Filip Kostić - Eintracht Francoforte - ES - 84 TOT Raphaël Guerreiro - Borussia Dortmund - TS - 84 TOT Matthias Ginter - Borussia Monchengladbach - DC - 84 TOT Axel Witsel - Borussia Dortmund - CDC - 83 TOT Lukáš Hrádecký - Bayer Leverkusen - POR - 83 TOT Lucas Hernández - Bayern Monaco - TS - 83 TOT Angeliño - Lipsia - ASA - 83 TOT Wout Weghorst - Wolfsburg - ATT - 83 TOT Andrej Kramarić - Hoffenheim - ATT - 83 TOT

Cosa ne pensate dei rating assegnati dagli esperti di EA Sports? Ne approfittiamo per segnalare che tra le nostre pagine trovate anche le liste con i 100 migliori calciatori di FIFA 22, i migliori giocatori della Serie A, i migliori calciatori della Premier League e i migliori calciatori della Liga spagnola. FIFA 22 verrà lanciato il primo ottobre in versione next-gen su PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia, in edizione old-gen su PS4, Xbox One e PC, e in edizione Legacy su Nintendo Switch.