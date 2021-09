FIFA 22 Rating Ligue 1: Messi, Mbappé e Neymar guidano la classifica francese

EA Sports completa ufficialmente la rassegna dei principali campionati europei svelando la lista e i rating dei migliori calciatori della Ligue 1, massima competizione nazionale francese, presenti in FIFA 22.

Non stupisce affatto vedere in cima alla classifica Lionel Messi: il nuovo acquisto del Paris Saint-Germain vanta un Rating complessivo di 93, pari a quello che sfoggiava in FIFA 21 all'inizio della passata stagione. Seguono i suoi compagni di squadra Mbappé con 91, Neymar Jr con 91, Gianluigi Donnarumma con 89 e il resto di un'ampia rappresentanza della squadra parigina, che quasi monopolizza l'intera classifica.

FIFA 22 - I migliori calciatori della Ligue 1

Lionel Messi - Paris Saint-Germain - AD - 93 TOT Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain - ATT - 91 TOT Neymar Jr - Paris Saint-Germain - AS - 91 TOT Gianluigi Donnarumma - Paris Saint-Germain - POR - 89 TOT Sergio Ramos - Paris Saint-Germain - DC - 88 TOT Keylor Navas - Paris Saint-Germain - POR - 88 TOT Marquinhos - Paris Saint-Germain - DC - 87 TOT Ángel Di María - Paris Saint-Germain - AD - 87 TOT Marco Verratti - Paris Saint-Germain - CC - 87 TOT Achraf Hakimi - Paris Saint-Germain - TD - 85 TOT Georginio Wijnaldum - Paris Saint-Germain - CC - 84 TOT Wissam Ben Yedder - Monaco - ATT - 84 TOT Presnel Kimpembe - Paris Saint-Germain - DC - 83 TOT Kevin Volland - Monaco - ATT - 83 TOT Mauro Icardi - Paris Saint-Germain - ATT - 83 TOT Idrissa Gueye - Paris Saint-Germain - CDC - 82 TOT Anthony Lopes - Lione - POR - 82 TOT Juan Bernat - Paris Saint-Germain - TS - 82 TOT Burak Yılmaz - Lille - ATT - 81 TOT Andy Delort - Nizza - ATT - 81 TOT Lucas Paquetá - Lione - CC - 81 TOT Houssem Aouar - Lione - CC - 81 TOT Leandro Paredes - Paris Saint-Germain - CDC - 81 TOT Benjamin André - Lille - CDC - 81 TOT José Fonte - Lille - DC - 81 TOT Arkadiusz Milik - Olympique Marsiglia - ATT - 81 TOT Steve Mandanda - Olympique Marsiglia - POR - 81 TOT

Già che ci siamo, segnaliamo che sulle nostre pagine trovate anche le liste con i 100 migliori calciatori di FIFA 22, i migliori giocatori della Serie A, i più forti delle Bundesliga, i migliori calciatori della Premier League, i migliori calciatori della Liga spagnola. FIFA 22 verrà pubblicato il 1° ottobre in edizione next-gen su PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia, in versione old-gen su PS4, Xbox One e PC, e in edizione Legacy su Nintendo Switch.