FIFA 22: i Rating dei migliori calciatori della Premier League, Ronaldo e De Bruyne primi

Dopo aver scoperto l'identità e i Rating dei migliori giocatori della Liga spagnola, è giunto il momento di analizzare le valutazioni dei calciatori più forti militanti in Premier League, la massima competizione calcistica inglese.

Spicca, chiaramente, Cristiano Ronaldo, che nonostante una valutazione complessiva inferiore a quella degli anni scorsi (pari a 91) s'impone come il calciatore più forte del campionato assieme De Bruyne, valutato 91. Non scherzano, in ogni caso, neppure Kane con 90, Salah con 89 e Son con 89.

FIFA 22 - I migliori calciatori della Premier League

Cristiano Ronaldo – Manchester United – ATT – 91 TOT

Kevin De Bruyne - Manchester City - COC - 91 TOT

Harry Kane - Tottenham Hotspur - ATT - 90 TOT

Golo Kanté - Chelsea - CDC - 90 TOT

Mohamed Salah - Liverpool - AD - 89 TOT

Virgil van Dijk - Liverpool - DC - 89 TOT

Heung-Min Son - Tottenham Hotspur - ES - 89 TOT

Alisson - Liverpool - POR - 89 TOT

Ederson - Manchester City - POR - 89 TOT

Sadio Mané - Liverpool - AS - 89 TOT

Bruno Fernandes - Manchester United - COC - 88 TOT

Romelu Lukaku - Chelsea - ATT - 88 TOT

Raheem Sterling - Manchester City - AS - 88 TOT

Rúben Dias – Manchester City – DC – 87 TOT

Andrew Robertson - Liverpool - TS - 87 TOT

Jadon Sancho - Manchester United - ED - 87 TOT

Trent Alexander-Arnold - Liverpool - TD | 87 TOT

Paul Pogba - Manchester United - CC - 87 TOT

Hugo Lloris – Tottenham Hotspur – POR – 87 TOT

João Cancelo - Manchester City - TD | 86 OVR

Ne approfittiamo per segnalarvi che tra le nostre pagine trovate anche la classifica con i migliori calciatori del mondo, senza alcuna distinzione di campionato. FIFA 22 verrà pubblicato il primo ottobre su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch e Google Stadia.