FIFA 22 Ratings: da Messi a CR7, un leak svela i valori Overall dei calciatori più forti

Attraverso il suo seguitissimo canale TikTok, il FUT Trader conosciuto come "Mavzfut" ha condiviso la lista dei valori Overall dei calciatori più forti di FIFA 22, con tanto di "bonus" rappresentato dall'elenco con i Ratings dei giocatori FIFA 22 Ultimate Team più importanti della rosa del Manchester United.

Il leak di Mavzfut è limitato ai "soli" calciatori in cima alla classifica degli atleti di FIFA 22 con la Carta FUT dal valore Overall più elevato. In testa alla speciale classifica dei campioni di FIFA 22 Ultimate Team che partiranno con il valore Overall più alto, a detta del tiktoker, troveremo il terzetto composto da Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski.

Il fenomeno argentino che corona la faraonica campagna acquisti estiva del PSG, l'asso portoghese della Juventus e il bomber polacco del Bayern Monaco dovrebbero vantare un Overall di 93. Subito dietro ci saranno Mbappé (92) e Oblak (91).

FIFA 22 Ultimate Team: valori Overall dei calciatori di forti (leak)

Lionel Messi – 93

Cristiano Ronaldo – 93

Robert Lewandowski – 93

Kylian Mbappe – 92

Jan Oblak – 91

Marc-Andre ter Stegen – 90

Mohamed Salah – 90

Neymar Jr. – 90

Karim Benzema – 90

Virgil Van Dijk – 90

Manuel Neuer – 89

Son Heung-min – 89

Thibaut Courtois – 89

Alisson Becker – 88

Ad accompagnare questa graduatoria troviamo poi il leak di Mavzfut con le Carte FIFA 22 FUT più elevate dei calciatori del Manchester United. Dategli un'occhiata e diteci che cosa ne pensate:

Bruno Fernandes – 89

Jadon Sancho – 88

Paul Pogba – 87

Raphael Varane – 86

Marcus Rashford – 86

David De Gea – 85

Edinson Cavani – 85

Luke Shaw – 85

Harry Maguire – 84

Aaron Wan-Bissaka – 84

Scott McTominay – 82

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale con tutte le novità di FIFA 22 Ultimate Team.