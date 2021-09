FIFA 22 Ratings: svelati i valori Ultimate Team dei calciatori più forti del mondo

Al termine delle analisi svolte dal Comitato per le Valutazioni organizzato da Electronic Arts per stilare la classifica dei calciatori più forti del pianeta, gli sviluppatori di FIFA 22 annunciano ufficialmente la Top 22 della prossima edizione di FIFA Ultimate Team.

Come previsto in FIFA 21 e nelle precedenti iterazioni di FIFA Ultimate Team, anche stavolta il Comitato per le Valutazioni ha tenuto conto delle prestazioni in campo di oltre 17.000 giocatori per giudicarne il rendimento e fissarne i valori Overall in base a oltre 30 attributi tra velocità, scatto, finalizzazione, precisione nei passaggi, resistenza e altri parametri per i ruoli di appartenenza.

Gli sforzi profusi da EA si concretizzano così nella Top 22 di FIFA 22 Ultimate Team, un vero e proprio pantheon di campioni che fotografa l'attuale situazione del calcio internazionale e pone l'accento sui suoi principali interpreti. Eccovi allora la classifica dei calciatori più forti del mondo di FIFA 22:

Lionel Messi - 93

Robert Lewandowski - 92

Cristiano Ronaldo - 91

Kevin De Bruyne - 91

Kylian Mbappé - 91

Neymar Jr - 91

Jan Oblak - 91

Harry Kane - 90

N'Golo Kanté - 90

Manuel Neuer - 90

Marc-André Ter Stegen - 90

Mohamed Salah - 89

Gianluigi Donnarumma - 89

Karim Benzema - 89

Virgil Van Dijk - 89

Joshua Kimmich - 89

Heung Min Son - 89

Alisson - 89

Thibaut Cortous - 89

Casemiro - 89

Ederson - 89

Sadio Mané - 89

Cosa ne pensate di questa classifica? Fateci sapere con un commento se i valori Overall della Top 22 di FIFA 22 Ultimate Team rispecchiano le vostre aspettative o se, al contrario, ritenete che debbano essere riviste per fare spazio, magari, ad altri calciatori non presenti in lista.