FIFA 22 da record, oltre nove milioni di giocatori al lancio

Electronic Arts è orgogliosa del successo di FIFA 22: il nuovo gioco di calcio EA Sports ha coinvolto oltre nove milioni di giocatori al lancio, numeri incredibili che testimoniano l'enorme popolarità del franchise sportivo per eccellenza insieme a Madden NFL.

Il publisher fa sapere che dal 26 settembre (giorno di lancio di FIFA 22 per chi ha effettuato il preordine della Ultimate Edition) sono stati 9.1 milioni i giocatori attivi che hanno creato 7.6 milioni di squadre Ultimate Team giocando 460 milioni di partite. EA ringrazia tutti per questo successo e assicura che "arriveranno contenuti di altissima qualità per tutta la durata della stagione."

Questo è solo l'inizio di un lungo percorso, proprio oggi è stato pubblicato il primo aggiornamento di FIFA 22 e nell'arco di tutta la stagione sportiva verranno lanciate tante altre novità. Il team di sviluppo sta ascoltando attentamente i feedback della community e su questi sta modellando l'esperienza che vedremo con i prossimi aggiornamenti software.

Si parla anche della volontà di rendere FIFA un franchise globale e per questo non è stato escluso un cambio di nome per FIFA 23 esattamente come accaduto a Pro Evolution Soccer di Konami, prima eFootball PES e ora semplicemente eFootball, con l'obiettivo di allargare gli orizzonti del brand.