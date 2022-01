FIFA 22 ha ricevuto il Title Update 4: quali sono le modifiche apportate?

In attesa di scoprire l'identità degli undici campioni destinati a comporre il Team of the Year 2021 (l'annuncio è atteso per domani 20 gennaio), FIFA 22 ha ricevuto il Title Update 4 su tutte le piattaforme di gioco. Scopriamo assieme le principali modifiche apportate da EA Sports.

Il percorso di aggiornamento di FIFA 22, cominciato lo scorso 12 gennaio in anticipo su PC, si è concluso nella giornata di ieri anche sulle console PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e sulla piattaforma di cloud gaming Stadia. La modifiche introdotte dal Title Update 4 sono molteplici e interessano tutte le componenti e le modalità della produzione. In FIFA Ultimate Team, ad esempio, sono stati aggiornati aspetto e funzionalità dei filtri di ricerca per il mercato e lo stadio, inoltre d'ora in avanti durante le partite in trasferta le linee del campo saranno del colore scelto dall'utente, non quello dell'avversario. In aggiunta, è stato risolto un bug a causa del quale alcuni giocatori visualizzavano un messaggio di inizializzazione durante il matchmaking in Division Rivals, senza però trovare un avversario. È stato corretto anche il malfunzionamento del contatore delle conclusioni eleganti ai fini degli obiettivi.

Per quanto concerne il gameplay, ora i passaggi tesi hanno maggiori probabilità di essere intercettati dai giocatori che si trovano sulla traiettoria della palla, mentre l'aiuto suo tiri nelle situazioni in cui il portiere si trova vicino a uno dei due pali è stato ridotto. EA Sports ha anche migliorato le marcature difensive dei compagni controllati dall'IA in occasione dei calci d'angolo corti e rimosso alcune animazioni in allungo che potevano verificarsi quando il giocatore controllato tentava di intercettare un passaggio rasoterra o un passaggio alto corto. Nella Modalità Carriera sono state risolte criticità come la generazione errata di alcuni giovani (talvolta avevano braccia sproporzionate), la scomparsa di nomi e numeri dalle magliette dei giovani, il blocco involontario dei progressi dei giovani, l'accorciamento indesiderato dei contratti e l'anno di nascita errato (1980) per i giovani nati dopo il 2005.

Queste elencate sono solamente alcuni dei molteplici interventi operati dal Title Update 4 di FIFA 22, per maggiori dettagli vi consigliamo di consultare il changelog ufficiale disponibile sul forum di EA.