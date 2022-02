FIFA 22: riscattate il nuovo pacchetto Gratis con Prime Gaming, c'è Kanté!

Nel pieno della campagna Road to the Final di FIFA 22, Twitch ed EA Sports rinnovano la propria partnership per offrire a tutti gli abbonati a Prime Gaming - servizio incluso senza costi aggiuntivi in Amazon Prime - il pacchetto gratis di febbraio.

A partire da oggi, tutti i giocatori PlayStation, Xbox e PC iscritti a Prime Gaming possono riscattare gratuitamente il Pacchetto Prime Gaming #5, che può vantare anche N'Golo Kanté in prestito per un totale di 20 partite tra i suoi contenuti.

Pacchetto Prime Gaming #5 (febbraio 2022)

7 Giocatori rari Oro

2 scelta giocatore OVR 82

12 Consumabili rari

1 Prestito giocatore Kanté (20 partite)

Ottenerlo è molto semplice: non dovete fare altro che recarvi a questo indirizzo, cliccare sul pulsante "Riscatta ora" e seguire la procedura che vi guiderà nel collegamento tra l'account Amazon iscritto a Prime e l'account EA Sports che utilizzate per giocare a FIFA 22 Ultimate Team.

La nuova iniziativa cade proprio nel bel mezzo della campagna Road to the Final di FIFA 22 Ultimate Team, che ha visto l'introduzione di un nuovo team con i migliori calciatori delle fasi finali di Champions, Europa e Conference League. Le loro carte sono Oggetti Dinamici con potenziali upgrade basati sui risultati ottenuti dalle rispettive squadre nelle fasi finali delle competizioni europee.