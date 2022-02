FIFA 22, i Road to the Final sono qui: i migliori di Champions ed Europa League

Archiviato l'evento Stelle dal Futuro, è ora di guardare avanti. In concomitanza con l'inizio della fase ad eliminazione di Champions League, Europa League ed Europa Conference League, EA Sports ha lanciato il nuovo evento Road to the Final in FIFA 22 Ultimate Team. Scopriamo assieme i 18 calciatori selezionati.

Le carte Road to the Final sono Oggetti Giocatore Dinamici con potenziali upgrade in base ai risultati conseguiti dalle rispettive squadre nelle fasi finali di Champions, Europa e Conference League.

Road to the Final

Champions League

Mané (Liverpool) - 92

Havertz (Chelsea) - 89

Bale (Real Madrid) - 89

Sanchez (Inter) - 88

Marcos Llorente (Atletico Madrid) - 88

Tolisso (Bayern Monaco) - 88

Kimpembe (Paris Saint-Germain) - 87

Renato Sanches (Lilla) - 87

Alex Telles (Manchester United) - 87

Cuadrado (Juventus) - 87

Europa League

Ilicic (Atalanta) - 88

Gomez (Siviglia) - 87

Lozano (Napoli) - 87

Ansu Fati (Barcellona) - 87

Bowen (West Ham United) - 86

Europa Conference League

Vardy (Leicester) - 90

Smalling (Roma) - 86

Kamara (Marsiglia) - 85

Oltre al boost di partenza, i calciatori Road to the Final possono ricevere potenzialmente fino a 5 Upgrade Dinamici in base a: prima partita ad eliminazione vinta dopo l'inizio della campagna; la qualificazione ai quarti di finale; la qualificazione alle semifinali; la qualificazione alla finale; la vittoria del torneo. I match giò giocati prima di oggi 18 febbraio non contano ai fini del primo potenziale upgrade. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che nei pacchetti c'è anche la Squadra della Settimana 22 di FIFA 22 Ultimate Team.