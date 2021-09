FIFA 22: rottura del day one e avvistamenti nei negozi italiani, le vostre segnalazioni

Ci siamo! Siamo entrati nel periodo che precede l'uscita del nuovo FIFA e come ogni anno la community di appassionati di calcio non vede l'ora di poter acquistare il gioco targato Electronic Arts.

FIFA 22 esce il primo ottobre ma è già partita la caccia al gioco nei negozi, al momento nessun rivenditore italiano ha rotto il day one di FIFA 22 e non è possibile acquistare il gioco online o in store, i canali social delle grandi catene sono stati presi d'assalto dai giocatori che chiedono a gran voce la rottura del day one, ma senza ottenere risposta.

La Ultimate Edition di FIFA 22 garantisce l'accesso anticipato dal 27 settembre dunque è probabile che nel fine settimana qualche rivenditore possa effettivamente iniziare a vendere o spedire questa edizione, così che i clienti possano ottenerla in tempo per lunedì.

Noi monitoreremo la situazione e aspettiamo le vostre segnalazioni in merito nello spazio qui sotto dedicato ai commenti. Solo una raccomandazione, vi invitiamo a non pubblicare foto di scontrini, nomi di commessi, indirizzi dei negozi e numeri di telefono dei punti vendita.

Nel frattempo potete leggere la nostra prova di FIFA 22, se siete abbonati EA Play potete giocare in anticipo a FIFA 22 per dieci ore, inoltre sono ora disponibili anche la Web App di FIFA 22 e la Companion per iPhone e Android.