FIFA 22 Rulebreakers: guida alle SBC di Christopher Nkunku

Oltre a introdurre calciatori dalle statistiche migliorate, l’evento Rulebreakers da poco avviato in FIFA 22 ha portato con sè due nuove SBC dedicate al centrocampista Christopher Nkunku.

Chi riuscirà a portarle a termine entro il 6 novembre potrà scegliere una tra le due varianti del giocatore (COC), potenziate rispettivamente nei tiri e nei passaggi. Di seguito trovate i premi in palio, i requisiti da soddisfare e due rose economiche per una vittoria a buon mercato, mentre se ancora non l'avete visto ecco qual è il Team 1 di FIFA 22 Rulebreakers.

FIFA 22 SBC Bundesliga: premio, requisiti e soluzione

x1 pacchetto giocatori oro rari piccolo

Almeno un giocatore proveniente dalla Bundesliga.

Almeno un giocatore appartenente alla squadra della settimana.

Valutazione rosa di almeno 85.

Intesa di squadra minima di almeno 60.

Modulo: 4-3-3 (4)

ATT: Cavani

AD: Ziyech

AS: Grealish

COC: Jorginho

ED: Gulacsi

ES: Martinez

TD: Brozovic

TS: Carrasco

DC (destro): De Vrij

DC (sinistro): Savic

POR: Handanovic

FIFA 22: ricompense e soluzione della SBC Francia

x1 pacchetto giocatori oro prime

Almeno un giocatore di nazionalità francese.

Valutazione rosa di almeno 87.

Intesa di squadra minima di almeno 55.

Modulo: 4-4-2 (2)

ATT (destro): Lukaku

ATT (sinistro): Suarez

ED: Ziyech

ES: Lemar

CDC (destro): Henderson

CDC (sinistro): Kroos

TD: Martinez

TS: Alex Sandro

DC (destro): Navas

DC (sinistro): Savic

POR: Ter Stegen

Ricordiamo che il secondo aggiornamento di FIFA 22, inizialmente reso disponibile per PC e Google Stadia, ha da poco raggiunto anche le console della famiglia PlayStation e Xbox.