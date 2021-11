FIFA 22 Rulebreakers: il Team 2 con Suarez e Kessié è disponibile

Il nuovo evento Rulebreakers di FIFA 22 entra nella sua seconda fase grazie alla pubblicazione del secondo team composto da altri undici campioni provenienti dai campionati internazionali.

Esattamente come quelli che li hanno preceduti, anche i calciatori selezionati per il Team 2 di Rulebreakers sono dotati di attributi aggiornati che trasformano il loro stile di gioco per stravolgere l'esito di ogni partita. Ecco a voi la seconda squadra.

FIFA 22 Ultimate Team | Rulebreakers Team 2

Suarez 90 (Atletico Madrid) Foden 88 (Manchester City) Kessié 87 (Milan) Davies 86 (Bayern Monaco) Bamba 86 (Lilla) Kulusevski 86 (Juventus) Machís 85 (Granada) Lopes 85 (Olympique Liione) Corona 85 (Porto) Capa 84 (Athletic Bilbao) Sangaré 83 (PSV Eindhoven)

I giocatori del Team 2 di Rulebreakers sono già disponibili nei pacchetti di FIFA 22 Ultimate Team, dove rimarranno fino a venerdì prossimo. Segnaliamo che nei pack ci sono anche le carte della Squadra della Settimana 7 di FUT 22 con un eterno Buffon e che FIFA 22 ha di recente ricevuto Title Update 3 con migliorie alla Carriera e a Volta Football.