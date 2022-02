FIFA 22 scarica Mason Greenwood: EA lo sta rimuovendo dal database dopo l'arresto

In conseguenza dell'arresto di Mason Greenwood con l'accusa di stupro e aggressione ai danni della ragazza, Electronic Arts decide di attivare tutte le procedure di rimozione del calciatore inglese dal database virtuale di FIFA 22.

Le vicissitudini legali occorse all'(ormai ex) atleta del Mancheser United costano così a Greenwood la sua cancellazione dal database di calciatori digitali di FIFA 22. L'azione intrapresa da EA è già operativa: l'ultimo aggiornamento automatico delle rose delle squadre di FIFA 22 che ha interessato le versioni PC e console del simulatore calcistico hanno rimosso Mason Greenwood dall'elenco dei tesserati dello United (non è più presente nella squadra titolare e neppure come riserva) e dall'intero database dei calciatori offline.

Un ulteriore intervento dovrebbe verificarsi a breve con la rimozione completa delle Carte Giocatore di Mason Greenwood dai Pacchetti FUT e dalle squadre Ultimate Team in cui è attualmente disponibile. La celerità con cui EA si sta attivando per rimuovere Greenwood dalla rosa virtuale di giocatori di FIFA 22 non può che indurci a ipotizzare ulteriori misure per togliere il calciatore inglese dai salvataggi della modalità Carriera e bloccare ogni possibile attività speculativa che potrebbe verificarsi di qui a breve con lo scambio delle residuali Carte Ultimate Team che lo rappresentano.