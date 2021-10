FIFA 22 in sconto su Amazon, aspettando le offerte del Black Friday

FIFA 22 è di nuovo in offerta a poco più di venti giorni dal lancio, in attesa di un calo di prezzo più corposo che potrebbe il prossimo mese durante il Black Friday di Amazon a novembre. Ecco quanto costa oggi FIFA 22 per PS4 e PS5.

La versione PS4 di FIFA 22 costa 59.99 euro mentre la versione per PlayStation costa 68.80 euro, questa però risulta al momento sold-out su Amazon ed è dunque possibile solamente comprare l'edizione per la console old-gen di Sony, che potrà comunque essere aggiornata con le migliorie next-gen su PlayStation 5.

L'attuale offerta di Amazon vi permetterà di risparmiare dieci euro sul prezzo di listino del gioco di Electronic Arts, un risparmio in verità non particolarmente rilevante ma stiamo comunque parlando di un gioco nuovo uscito da poco più di tre settimane ed è difficile al momento aspettarsi un calo di prezzo più corposo che potrà invece avvenire più avanti durante l'autunno.

Nelle ultime settimane EA Sports ha pubblicato una serie di aggiornamenti per FIFA 22 e FIFA Ultimate Team (FUT 22) con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di gioco, FIFA 22 ha debuttato al primo posto delle classifiche in Italia e Gran Bretagna, a testimonianza del grande amore per la serie da parte di questi due paesi.