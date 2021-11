FIFA 22 in sconto per il Black Friday, 5 euro di credito Xbox Store in regalo da GameStop

Continuano le promo di GameStop a tema FIFA 22, questa volta con una offerta legata alla versione Xbox del gioco di calcio Electronic Arts, in promozione a prezzo ridotto con una gift card 5 euro in omaggio.

Compra FIFA 22 da GameStop a 59.98 euro in versione Xbox (compatibile con Xbox One e Xbox Series X) e ricevi in regalo cinque euro di credito da spendere liberamente su Xbox Store.

Sul sito di GameStop trovate anche tutte le altre versioni di FIFA 22 in offerta con FIFA 22 per PS4 e Xbox One a 49.98 euro, FIFA 22 per PS5 a 59.98 euro, versione PC a 49.98 euro la versione Legacy per Nintendo Switch a 29.98 euro, con possibilità di costruire bundle personalizzati con abbonamenti PlayStation Plus, giochi o accessori a seconda delle disponibilità.

FIFA 22 è uno dei grandi protagonisti delle offerte di GameStop per il Black Friday, il gioco di calcio Electronic Arts è in sconto a prezzo speciale per il Venerdì Nero, una bella occasione per portarsi avanti con i regali di Natale e assicurarsi uno dei giochi più venduti dell'anno a prezzo ridotto. La promozione è valida online e nei negozi fisici di GameStop sparsi in tutta Italia fino ad esaurimento scorte.