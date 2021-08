FIFA 22: alla scoperta di tutte le novità della modalità Carriera

FIFA 22, in arrivo sugli scaffali il primo ottobre, offrirà anche tantissime novità per la Modalità Carriera. Scopriamo assieme tutte le aggiunte, sia per la progressione degli allenatori, sia per quella dei calciatori.

Dopo avervi fornito le nostre impressioni sul gameplay di FIFA 22 ed esseri andati alla scoperta delle novità di Pro Club, è giunto il momento di approfondire la conoscenza della nuova Modalità Carriera. Per chi ama fare l'allenatore, la più grande novità del prossimo capitolo è indubbiamente rappresentata da Crea il tuo Club. All'inizio del percorso da coach, oltre a selezionare un squadra già esistente, sarà anche possibile creare una compagine da zero, scegliendone il nome, la lega di appartenenza, il club rivale, l'Overall medio, il budget e molto altro. Saranno anche previsti ulteriori filmati per aumentare il grado di immersione.

Per quanto riguarda la carriera da calciatore, è stata confermata la presenza del medesimo sistema di potenziamento di cui abbiamo parlato nel Pro Club. Per maggiori dettagli, in ogni caso, vi invitiamo a visionare il Video Speciale in apertura di notizia e a leggere il nostro approfondimento sulla Carriera di FIFA 22.