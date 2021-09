FIFA 22 Pro Club: Partite al Volo con gli amici e altre novità nel trailer

Ai tantissimi appassionati di Pro Club in giro per il mondo EA Sports ha dedicato un nuovo trailer di FIFA 22, nel quale svela le principali novità nella nuova iterazione della modalità.

Tanto per cominciare, la casa di sviluppo canadese ha introdotto la possibilità di effettuare della partite al volo con gli amici. "I giocatori di Pro Club sanno bene che non è sempre facile trovare dieci compagni contemporaneamente in sala d'attesa. Per questa ragione, la nuova esperienza con le partite al volo permette di collaborare con un massimo di 4 amici o compagni di squadra recenti prima di cercare una partita". In questo modo, il giocatore Pro può ottenere PE senza che ci siano ripercussioni sullo storico del proprio club. Prima di iniziare un partita al volo, gli utenti potranno selezionare uno stile di gioco preferito: ad esempio, scegliendo di partecipare come attaccante potranno ritrovarsi in partita solamente come ATT, AS o AD. In Pro Club si potrà ottenere esperienza (PE) in tutte le partite, fatta eccezione per quelle di allenamento.

Tra le novità di FIFA 22 figurano anche le Specialità, un nuovo modo per migliorare il proprio Pro virtuale. "Ogni Pro virtuale inizia con uno slot specialità sbloccato, che può essere assegnato a una delle tre specialità iniziali. Da qui, avanzando nel gioco, otterrete almeno una nuova specialità per livello e sbloccherete slot aggiuntivi ai livelli 9 e 19. Ciò significa che quando il vostro Pro arriverà al livello massimo, potrete scegliere tra un massimo di 26 diverse specialità da assegnare ai 3 slot specialità". Consultate la lista delle specialità in attacco, difesa, in porta e per la creazione di occasioni.

In FIFA 22 Pro Club ci saranno anche i nuovi Archetipi, ossia aumenti degli attributi che aiutano a creare, personalizzare ed esaltare l'identità del Pro virtuale in campo. Gli archetipi si acquisiscono tramite i punti abilità e si trovano al termine dei vari rami dell'albero delle abilità. Potrete utilizzare fino a 3 archetipi, a seconda del modo in cui vengono assegnati i punti abilità. In Pro Club verranno anche ampliate le possibilità di personalizzazione della squadra. In quanto tecnici potrete personalizzare i seguenti aspetti: Divisa e stemma, Deformazione, Stadio di casa, Soprannome squadra (nome telecronaca), Tifo, Tema stadio (striscioni), Colore stadio, Colore seggiolini, Colori linee del campo, Deterioramento campo, Colori campo, Modello campo, Motivo reti, Forma della rete, Trama della rete, Brano gol e Cori dei tifosi.