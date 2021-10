FIFA 22: segnare su punizione diventa un gioco da ragazzi con l'ultimo bug

Un utente del forum di Reddit sta scatenando un acceso dibattito sui social dopo aver mostrato un assurdo glitch emerso dal lancio di FIFA 22 in grado di stravolgere le punizioni e, se eseguito nella maniera opportuna, di rendere enormemente più semplice superare la barriera e tirare in porta da calcio piazzato.

Il video registrato dal redditor conosciuto come "Cbkanh" riprende la clip di un tiro da calcio piazzato eseguito nel corso di una partita a FIFA 22 Ultimate Team. Nel filmato si può ammirare il momento esatto in cui l'utente riesce ad attivare il bug e servirsi di questo trucco che, senza un tempestivo intervento correttivo di EA, rischia di rovinare l'esperienza multiplayer.

Scorrendo le scene del video è infatti possibile osservare il redditor che, interpretando Cristiano Ronaldo, riesce a modificare il punto di tiro della punizione dal limite e a calciare in porta aggirando completamente la barriera.

Speriamo quindi che Electronic Arts risolva quanto prima questo grave glitch che trasforma ogni punizione in una sorta di rigore in movimento: nel frattempo, vi consigliamo di leggere questo nostro approfondimento su FIFA 22 con guida e trucchi per vincere le partite (trucchi 'leciti', ovviamente). Qualora ve lo foste perso, qui trovate anche uno speciale su FIFA 22 FUT e le squadre migliori per fascia di prezzo.