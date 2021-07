FIFA 22 e la Serie B: le licenze ci saranno oppure no?

FIFA 22 è ormai realtà e si appresta a fare il suo esordio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo primo ottobre 2021. Tanti ancora i nodi da sciogliere in materia licenze, con i fan che si augurano siano ancora più corpose che in passato.

Gli appassionati italiani si chiedono ad esempio se quest'anno ci sarà la Serie B in FIFA 22. Sebbene un commento ufficiale da Electronic Arts in tal senso ancora non sia stato fornito, possiamo già ipotizzare che la Serie B non ci sarà nel nuovo episodio dello storico franchise calcistico. Dovrebbe infatti essere ancora in atto l'accordo siglato da Konami per le licenze della Serie B in esclusiva per eFootball PES. Ciò dunque comporterebbe l'assenza in FIFA 22 della maggior parte dei team della seconda lega per importanza nel Bel Paese, con poche eccezioni.

Sempre per motivi di licenze e accordi esclusivi con Konami, nel nuovo FIFA mancheranno anche diverse importanti squadre della Serie A, quali Juventus, Milan, Inter, Roma, Lazio, Napoli e Atalanta. Da qualche anno ormai la sfida tra i due brand di punta tra i giochi di calcio si gioca non solo sulla qualità del gameplay, ma anche delle licenze a disposizione che spingono i fan a scelte ponderate per la loro sete di calcio virtuale. Volete sapere inoltre se uscirà oppure no la demo di FIFA 22?