FIFA 22 Serie A Rating: svelati i calciatori più forti del campionato italiano

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dello sterminato parco giocatori che sarà incluso in FIFA 22, destinato a vedere la luce il prossimo primo ottobre. Nello stesso giorno in cui EA Sports ha pubblicato la Top 100 dell'intero gioco, arriva anche la lista con i migliori calciatori militanti in Serie A. Scopriamola assieme!

A spartirsi la prima posizione sono ben tre calciatori, un portiere e due attaccanti: stiamo parlando di Szczęsny, Immobile e Barella, tutti e tre con un rating di 87. Tra le squadre più rappresentate figurano l'Inter e la Juventus (Piemonte Calcio), seguono poi il Milan, il Napoli, la Lazio (Latium) e l'Atalanta (Bergamo Calcio).

FIFA 22 - I migliori calciatori della Serie A

Wojciech Szczęsny - Piemonte Calcio - POR - 87 TOT Ciro Immobile - Latium - ATT - 87 TOT Paulo Dybala - Piemonte Calcio - AT - 87 TOT Giorgio Chiellini - Piemonte Calcio - DC - 86 TOT Kalidou Koulibaly - Napoli - DC - 86 TOT Samir Handanovič - Inter - POR - 86 TOT Milan Škriniar - Inter - DC - 86 TOT Lorenzo Insigne - Napoli - AS - 86 TOT Matthijs de Ligt - Piemonte Calcio - DC - 85 TOT Sergej Milinković-Savić - Latium - CC - 85 TOT Lautaro Martínez - Inter - ATT - 85 TOT Stefan de Vrij - Inter - DC - 85 TOT Leonardo Bonucci - Piemonte Calcio - DC - 85 TOT Dries Mertens - Napoli - AT - 84 TOT Josip Iličić - Bergamo Calcio - AT - 84 TOT Luis Alberto - Latium - COC - 84 TOT Mike Maignan - Milan - POR - 84 TOT Marcelo Brozović - Inter - CDC - 84 TOT Zlatan Ibrahimović - Milan - ATT - 84 TOT Theo Hernández - Milan - TS - 84 TOT Nicolò Barella - Inter - CC - 84 TOT Franck Kessié - Milan - CDC - 84 TOT Edin Džeko - Inter - ATT - 83 TOT Federico Chiesa - Piemonte Calcio - AD - 83 TOT

Cosa ve ne pare delle valutazioni assegnate ai migliori calciatori della Serie A? Ne approfittiamo per segnalarvi che tra le nostre pagine trovate anche i rating dei migliori giocatori della Premier League