FIFA 22 Shapeshifters: Rashford, Sané e tanti Eroi FUT tra le Carte 'capovolte' del Team 3

Prosegue l'iniziativa di Electronic Arts con le Carte FUT capovolte di FIFA 22 Shapeshifters, una selezione di campioni attuali e del passato da utilizzare in FIFA Ultimate Team con valori potenziati in ruoli differenti da quelli mantenuti in carriera.

Nel terzo Team Shapeshifters di FIFA 22, i ragazzi di EA Sports si divertono a cambiare ruolo a leggende come David Ginola, Mario Gomez o Fernando Morientes e a spostare di reparto campioni come Ribery, Sané, Rashford o Felipe. Eccovi la lista completa del Team 3 di FIFA 22 Shapeshifters:

FIFA 22 - Shapeshifters Team 3

David Ginola, Eroe FUT

Mario Gómez, Eroe FUT

Freddie Ljungberg, Eroe FUT

Fernando Morientes, Eroe FUT

Lars Ricken, Borussia Dortmund

Franck Ribéry, Salernitana

Marcus Rashford, Manchester United

Leroy Sané, Bayern Munich

Federico Valverde, Real Madrid

Felipe, Atlético Madrid

Marc Cucurella, Brighton & Hove Albion

I calciatori della terza squadra Shapeshifters di FIFA 22 FUT sono disponibili dal pomeriggio di oggi, venerdì 1 luglio, all'interno dei pacchetti FIFA Ultimate Team e lo saranno fino alla giornata di venerdì 8 luglio. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro approfondimento sulle novità di FIFA 23 tra licenze, stadi, campionati e squadre.