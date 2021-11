FIFA 22 Signature Signings: disponibile un nuovo Team nei pack per il Black Friday

Le celebrazioni del Black Friday sono entrate nel vivo in FIFA 22: dopo aver messo a disposizione il Team 1 del Best of TOTW, alle 15:00 di oggi pomeriggio EA Sports ha lanciato anche la nuova squadra Signature Signings.

Una novità assoluta per la modalità Ultimate Team, la squadra Signature Signings è composta da undici carte che celebrano i trasferimenti di maggior successo della recente storia calcistica. I calciatori del team hanno ricevuto dei boost permanenti in onore della loro prima stagione nel loro club attuale.

FIFA 22 Ultimate Team | Team Signature Signings | Black Friday

Kevin De Bruyne 93 - Manchester City

Milan Skriniar 88 - Inter

Wissam Ben Yedder 87 - Monaco

Axel Witsel 87 - Borussia Dortmund

Raul Jiménez 86 - Wolverhampton

Andrej Kramarić 86 - Hoffenheim

Diego Carlos 85 - Siviglia

Youcef Atal 85 - Nizza

Renato Sanches 84 - Lille

Marcus Edwards 84 - Vitória Guimarães

Jesper Karlsson 83 - AZ Alkmaar

Gli eventi del Black Friday non terminano qui. Oltre al Team 1 del Best of TOTW e alla squadra Signature Signings, nel corso di tutto il weekend verranno messi a disposizione Obiettivi, Sfide Creazione Rosa Upgrade e Sfide Creazione Rosa Flash. A queste iniziative si aggiungono le quattro Sfide Creazione Rosa giornaliere che saranno disponibili dalle ore 19:00 di oggi, domani, domenica e lunedì: completandole tutte quante riceverete delle ricompense aggiuntive.

Prima di lasciarvi al gioco, vi ricordiamo i prossimi appuntamenti: il Team 2 del Best of TOTW sarà disponibile dalle ore 19:00 di sabato 27 novembre, mentre la mini-release di Signature Signings verrà lanciata alle 15:00 di domenica 28 novembre.