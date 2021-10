FIFA 22 snobba il formato fisico: il 77% delle vendite in UK sono digitali

Il gioco di calcio Electronic Arts ha fatto ancora una volta centro: FIFA 22 è stato il miglior lancio dell'anno in UK, e questo nonostante le vendite in formato fisico abbiano registrato un netto calo rispetto a quanto raggiunto da FIFA 21.

Emergono ora dati più precisi su quali sono stati i risultati commerciali registrati dal titolo EA: ben il 77% delle vendite di FIFA 22 nel Regno Unito sono in formato digitale, con una crescita del 34% rispetto a quanto raggiunto dall'edizione dello scorso anno. Una grossa spinta a questi risultati l'ha sicuramente data anche l'Ultimate Edition del gioco, distribuita solamente attraverso gli store online delle varie piattaforme e che offriva agli appassionati la possibilità di giocare con qualche giorno di anticipo al nuovo titolo calcistico.

Da vedere tuttavia se l'attuale percentuale di vendite digitali calerà con il passare dei mesi: nel caso del debutto di FIFA 21 la quantità di copie vendute tramite gli store è stata del 61% al lancio, per poi scendere fino al 52% molto tempo dopo, segnando una rimonta del formato fisico. Emerge tuttavia in maniera chiara come il retail stia registrando anno dopo anno dei passi indietro, soprattutto al momento del debutto di ogni nuovo FIFA. Nel frattempo il Title Update 2 di FIFA 22 è disponibile su PC e Google Stadia portando diverse migliorie.