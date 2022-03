FIFA 22 sospende Maradona a tempo indeterminato: sparisce la carta FUT

Già nel novembre dello scorso anno, erano emerse le prime ipotesi legate ad una futura rimozione della carta FUT di Diego Armando Maradona da FIFA 22, in seguito all'avvio di una disputa legale.

Quest'ultima vedeva protagonista una vicenda articolata, legata all'identificazione dei legittimi detentori dei diritti d'immagine del calciatore. Da allora, la questione non sembra essersi evoluta nel modo migliore per Electronic Arts, che ha dovuto prendere l'inedita decisione di "sospendere" il calciatore argentino dalla rosa di FIFA 22 Ultimate Team.



A segnalare la circostanza, è un messaggio in-game avvistato all'interno del simulatore calcistico e che recita quanto segue: "A causa di una disputa legale con terze parti, siamo costretti a sospendere la presenza di Diego Maradona all'interno dei pacchetti FIFA Ultimate Team, in Ultimate Draft e nel team Soccer Aid World XI. Di conseguenza, gli Item Icona di Diego Maradona non saranno più disponibili all'interno di Pacchetti, SBC e FUT Draft. Il loro prezzo resterà stabile sino a nuovi aggiornamenti. Condividiamo il disappunto dei nostri fan e speriamo di poter reintrodurre in futuro nel gioco una delle più grandi icone del calcio".



Ricordiamo inoltre che in seguito al persistere della guerra in Ucraina, Electronic Arts ha deciso anche la rimozione di club e calciatori russi da FIFA 22 Ultimate Team