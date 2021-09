FIFA 22 Squad Battles: cosa sono, come funzionano, punti battaglia e ricompense

Il mese di ottobre è guidato dall'uscita di FIFA 22 (ecco la recensione di FIFA 22 ), il nuovo capitolo della saga calcistica di Electronic Arts. Anche quest'anno su FIFA Ultimate Team sarà possibile giocare alla modalità Squad Battles, una graduatoria settimanale che permetterà di ottenere crediti e pacchetti. Ecco come funziona.

FIFA 22 Squad Battles: come funziona e Punti Battaglia

Squad Battles (SB) è una modalità per Ultimate Team in cui è possibile sfidare le squadre di altri giocatori offline, controllate quindi dalla I.A. Ogni settimana vengono messe a disposizione 40 partite utili a scalare la classifica; terminati i match potremo continuare a giocare, ma senza ottenere i Punti Battaglia, l’unica valuta necessaria per portare avanti il proprio team. L’esperienza è fattibile anche in Co-op: un Capitano invita un amico ed insieme si scontrano con la CPU, guadagnando entrambi punti (a patto che nessuno dei due abbia superato la soglia settimanale). In alcune occasioni vengono presentate Squad Battles speciali, match unici in cui è possibile affrontare la squadra della settimana o un team appositamente realizzato da calciatori, youtuber di FUT e altre personalità influenti.

La classifica Squad Battles di FIFA 22

I posti disponibili nelle graduatorie SB sono limitati. Questo significa che conquistare una posizione nella classifica settimanale, prima che questa scada, non vi garantisce il premio correlato. È importante perciò giocare tutti e 40 gli incontri per difendere al meglio il proprio traguardo. A seconda della difficoltà selezionata, ecco i punteggi per ogni partita:

Principiante: Vittoria 1500 punti – Sconfitta 1400

Esordiente: Vittoria 1550 punti – Sconfitta 1400

Dilettante: Vittoria 1600 punti – Sconfitta 1400

Esperto: Vittoria 1700 punti – Sconfitta 1400

Campione: Vittoria 1800 punti – Sconfitta 1400

Leggenda: Vittoria 1900 punti – Sconfitta 1400

Ultimate: Vittoria 2000 punti – Sconfitta 1400

Graduatoria delle ricompense

Ogni domenica alle 10 del mattino le Squad Battles settimanali terminano, e i premi vengono assegnati. La classifica dipende dalla quantità di giocatori che vi hanno preso parte ed è divisa in fasce percentuali.

Bronzo 3 – 100% degli utenti: 1 Pacchetto premium giocatori in prestito

Bronzo 2 – 90% degli utenti: 1 Pacchetto oro

Bronzo 1 – 80% degli utenti: 500 Crediti + 2 Pacchetti oro

Argento 3 – 70% degli utenti: 1000 crediti + 1 Pacchetto oro premium + 1 pacchetto oro

Argento 2 – 60% degli utenti: 2000 crediti + 2 Pacchetti oro premium + 1 pacchetti oro

Argento 1 – 50% degli utenti: 4000 crediti + 2 Pacchetti oro premium maxi

Oro 3 – 40% degli utenti: 5000 crediti + 1 Pacchetto oro premium maxi + 1 Pacchetti giocatori misti prime

Oro 2 – 30% degli utenti: 6000 crediti + 1 Pacchetto oro premium maxi + 1 Pacchetto giocatori misti prime

Oro 1 – 20% degli utenti: 8000 crediti + 1 Pacchetto oro premium maxi + 1 Pacchetto giocatori misti prime + 1 Pacchetto giocatori zinco prime

Fuoriclasse 3 – 10% degli utenti: 8000 crediti + 2 Pacchetti giocatori zinco rari + 1 Pacchetto giocatori misti prime

Fuoriclasse 2 – 6% degli utenti: 14000 crediti + 2 Pacchetti giocatori zinco rari + 1 Pacchetto giocatori oro premium

Fuoriclasse 1 – 3% degli utenti: 26000 crediti + 2 Pacchetti giocatori rari

Posizione da 200 a 101 – 65000 crediti + 2 Pacchetti mega + 1 Pacchetto giocatori rari

Posizione da 100 a 41 – 65000 crediti + 2 Pacchetti mega + 1 Pacchetto giocatori maxi rari

Posizione da 40 a 21 – 75000 crediti + 2 Pacchetti giocatori rari + 1 Pacchetto giocatori rari maxi

Posizione da 20 a 2 – 87500 crediti + 2 Pacchetti giocatori rari + 1 Pacchetto ultimate

Posizione 1 – 100000 crediti + 2 Pacchetti mega rari + 2 Pacchetti ultimate

Se avete intenzione di iniziare la vostra carriera online, ecco come guadagnare soldi e crediti FUT in FIFA 22.