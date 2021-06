FIFA 22: squadre e campionati, quali licenze ci saranno?

Le stagioni calcistiche internazionali, coppe comprese, sono ormai giunte tutte al termine (almeno per quanto riguarda quelle delle nazioni europee), e di conseguenza anche FIFA 21 si prepara ad entrare nella fase finale del suo ciclo vitale lungo un anno, in attesa di capire quali saranno le novità di FIFA 22.

Nel corso delle ultime settimane si è tuttavia scatenato un vero e proprio caos per quanto riguarda le licenze di alcune delle principali squadre del panorama calcistico italiano ed europeo, con Electronic Arts e Konami che stanno confermando l’intenzione di darsi battaglia sul campo delle licenze e delle esclusive per i loro prodotti di punta dell’anno prossimo, ovvero FIFA 22 ed eFootball PES 2022. Ecco quindi tutte le informazioni che ad oggi conosciamo sulle licenze delle squadre e dei campionati che saranno disponibili all’interno del calcistico di Electronic Arts.

FIFA 22 Serie A

Campionati esteri in FIFA 22

Cominciamo dal campionato di massima serie del nostro Paese: come prima cosa possiamo subito affermare cheanche per il prossimo anno dopo esserlo diventate con FIFA 21, ma il peso specifico di queste due squadre è bilanciato dall’assenza di compagini importanti come(alle quali si unirà poi il Napoli a partire da PES 2023), tutte squadre che saranno invece disponibili in. Di conseguenza, Electronic Arts dovrà attrezzarsi per sostituire i loghi, le maglie, gli stadi e i nomi di queste squadre con delle versioni non ufficiali, mentre i nomi, volti e informazioni di tutti i giocatori che militano in queste squadre rimarranno ufficiali. A complicare questa situazione, tuttavia, ci pensa anche la partnership rumoreggiata tra Electronic Arts e la Serie A TIM , un accordo che permetterà a FIFA 22 di possedere in esclusiva il nome, il logo e le grafiche ufficiali del campionato italiano: le conseguenze di questo accordo sono però ancora da chiarire fino in fondo, soprattutto alla luce delle squadre mancanti disponibili in esclusiva su PES 2022.Per quanto riguarda i campionati esteri, attualmente: le licenze esclusive al momento in cui scriviamo sono rimaste le stesse dell’anno in corso, senza nuovi annunci di rilievo sia per quanto riguarda le singole squadre che per quanto riguarda le intere competizioni. In una serie di sondaggi, tuttavia, gli utenti della community di FIFA si sono espressi con un plebiscito a favore del campionato greco e del campionato brasiliano, quest’ultimo presente sotto forma di competizione ufficiale ma con moltissimi giocatori senza licenza e, quindi, inventati dal gioco. Attenzione poi all’eventuale introduzione di nuovi stadi e alla petizione per inserire la National League, campionato inglese di quinta divisione che da alcuni anni spinge per essere rappresentato all’interno del simulatore calcistico di Electronic Arts.