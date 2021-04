FIFA 22 non includerà le squadre della Super League?

Un terremoto ha scosso il mondo del calcio: la nascita della Super League apre nuovi orizzonti anche per quanto riguarda le licenze di team e calciatori per i videogiochi sportivi come eFootball PES e FIFA. Proprio a questo proposito giunge ora una notizia molto importante riguardo il futuro di EA Sports FIFA.

L'account Twitter The Madrid Zone afferma con certezza che a partire da FIFA 22 il gioco di calcio targato Electronic Arts non includerà le squadre della neonata Super League ed i relativi calciatori tesserati nei club in questione. Ma quali sono le squadre che non saranno presenti in FIFA 22? Si tratta di AC Milan, Arsenal FC, Atletico Madrid, Chelsea FC, FC Barcellona, Manchester United, Real Madrid CF, FC Inter, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City e Tottenham Hotspur, ai quali dovrebbero presto aggiungersi anche Lipsia e Bayern Monaco.

Come previsto, la licenza FIFA e gli accordi con Electronic Arts non permettono alle squadre della Super League di essere incluse nel gioco mentre per quanto riguarda eFootball PES la situazione non è chiara dal momento che l'azienda giapponese ha accordi con Manchester United, Arsenal, Juventus e Barcellona. Al momento EA Sports e Konami non hanno diffuso notizie o comunicati in merito e non ci sono commenti ufficiali da parte dei due publisher.