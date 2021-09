FIFA 22: tutti gli stadi del gioco di calcio EA, lista aggiornata a settembre 2021

EA Sports ha diffuso la lista degli stadi di FIFA 22, aggiornata rispetto a quella pubblicata durante l'estate, sono infatti stati aggiunti cinque nuovi stadi che andranno a completare un elenco piuttosto corposo di stadi su licenza e generici.

Cinque le nuove aggiunte: SchucoArena (Arminia Bielefeld), Estadio Nuevo Mirandilla (Cadiz CF), Reale Arena (Real Sociedad), Estadio do Dragao (FC Porto) e il Brentford Community Stadium (Brentford). Di seguito la lista completa con tutti gli stadi di FIFA 22.

Stadi Internazionali

Wembley Stadium (England)

Premier League

Anfield (Liverpool)

Brentford Community Stadium (Brentford, coming soon)

Carrow Road (Norwich City)

Elland Road (Leeds United)

Emirates Stadium (Arsenal)

Etihad Stadium (Manchester City)

Goodison Park (Everton)

King Power Stadium (Leicester City)

London Stadium (West Ham United)

Molineux Stadium (Wolverhampton Wanderers)

Old Trafford (Manchester United)

Selhurst Park (Crystal Palace)

St. James' Park (Newcastle United)

St. Mary's Stadium (Southampton)

Stamford Bridge (Chelsea)

The Amex Stadium (Brighton & Hove Albion)

Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham Hotspur)

Turf Moor (Burnley)

Vicarage Road (Watford)

Villa Park (Aston Villa)

EFL Championship

Bramall Lane (Sheffield United)

Cardiff City Stadium (Cardiff City)

Craven Cottage (Fulham)

The Hawthorns (West Bromwich Albion)

Kirklees Stadium (Huddersfield Town)

Kiyan Prince Foundation Stadium (Queens Park Rangers)

MKM Stadium (Hull City)

Riverside Stadium (Middlesbrough)

Stoke City FC Stadium (Stoke City)

Swansea.com Stadium (Swansea City)

Vitality Stadium (AFC Bournemouth)

EFL League One

Fratton Park (Portsmouth)

Stadium of Light (Sunderland)

Ligue 1 Uber Eats

Groupama Stadium (Lyon)

Orange Vélodrome (Marseille)

Parc des Princes (Paris SG)

Serie A

San Siro

Liga Portugal

Estadio da Luz (Benfica)

Estadio do Dragao (FC Porto)

Super Lig

Atatürk Olimpiyat Stadı (Karagümrük)

ROTW

Donbass Arena (Shakhtar Donetsk)

Otkritie Arena (Spartak Moscow)

Stadi Generici

Al Jayeed Stadium

Aloha Park

Arena del Centenario

Arena D'Oro

Court Lane

Crown Lane

Eastpoint Arena

El Grandioso

El Libertador

Estadio de las Artes

Estadio El Medio

Estadio Presidente G.Lopes

Euro Park

FIFA eStadium

Forest Park Stadium

FUT Stadium

Ivy Lane

Molton Road

O Dromo

Sanderson Park

Stade Municipal

Stadio Classico

Stadion 23. Maj

Stadion Europa

Stadion Hanguk

Stadion Neder

Stadion Olympik

Town Park

Union Park Stadium

Waldstadion

La Liga Smartbank

Estadio de Gran Canaria (UD Las Palmas)

Estadio de Montilivi (Girona)

Estadio El Alcoraz (SD Huesca)

Estadio José Zorrilla (Real Valladolid)

Estadio La Rosaleda (Malaga CF)

Municipal de Butarque (CD Leganes)

Municipal de Ipurua (SD Eibar)

Liga Profesional de Futbol

Profesional Libertadores de América (Independiente)

Estadio Presidente Perón (Racing Club)

La Liga Santander

Coliseum Alfonso Pérez (Getafe CF)

Estadio ABANCA-Balaídos (Celta Vigo)

Estadio Benito Villamarín (Real Betis)

Estadio Ciutat de València (Levante UD)

Estadio de la Cerámica (Villarrael CF)

Estadio de Mendizorroza (Alaves)

Estadio de Vallecas (Rayo Vallecano)

Estadio Mestalla (Valencia CF)

Nuevo Estadio de Los Cármenes (Granada)

Estadio San Mamés (Athletic Bilbao)

Estadio Santiago Bernabéu (Real Madrid)

Estadio Nuevo Mirandilla (Cadiz CF)

Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla)

RCDE Stadium (Espanyol)

Reale Arena (Real Sociedad)

Visit Mallorca Estadi (RCD Mallorca)

Wanda Metropolitano (Atletico Madrid)

Bundesliga 2

Benteler-Arena (Paderborn)

Düsseldorf-Arena (Fortuna Düsseldorf)

HDI-Arena (Hannover 96)

Max-Morlock-Stadion (FC Nurnberg)

VELTINS-Arena (Schalke 04)

Volksparkstadion (Hamburger SV)

Wohninvest Weserstadion (Werder Bremen)

Bundesliga

BayArena (Bayer Leverkusen)

BORUSSIA-PARK (Borussia Mönchengladbach)

Deutsche Bank Park (Eintracht Frankfurt)

Mercedes-Benz Arena (Stuttgart)

Olympiastadion (Hertha BSC)

MEWA Arena (1. FSV Mainz)

PreZero Arena (Hoffenheim)

Red Bull Arena (RB Leipzig)

RheinEnergieStadion (FC Koln)

SchucoArena (Arminia Bielefeld)

Signal Iduna Park (Borussia Dortmund)

Stadion An der Alten Försterei (Union Berlin)

Volkswagen Arena (Wolfsburg)

WWK Arena (Augsburg)

Meiji Yasuda J1

Panasonic Stadium Suita (Gamba Osaka)

MBS Pro League

King Abdullah Sports City (Al-Ahli / Al-Ittihad)

King Fahd Stadium (Al-Shabab / Al-Nassr)

Liga BBVA MX

Estadio Azteca (Club America)

MLS

BC Place Stadium (Vancouver Whitecaps)

Dignity Health Sports Park (LA Galaxy)

Lumen Field (Seattle Sounders)

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta United)

Providence Park (Portland Timbers)

Red Bull Arena (New York Red Bulls)

Eredivisie

Johan Cruijff ArenA (Ajax)

A partire da oggi FIFA 22 è disponibile per gli abbonati EA Play, gli iscritti possono giocare per dieci ore alla versione completa, utilizzabile senza limiti dagli abbonati EA Play PRO. Il 22 settembre arriva anche la Web App di FIFA 22, indispensabile per gestire la propria squadra FUT.