FIFA 22: quanti stadi italiani ci sono nel nuovo gioco di calcio?

La lista degli stadi di FIFA 22 è certamente ben nutrita e include centinaia di stadi diversi tratti dai principali campionati europei e internazionali... ma quanti e quali sono gli stadi italiani?

In realtà più che parlare al plurale in questo caso bisogna usare il singolare dal momento che FIFA 22 include un solo stadio italiano, San Siro (Milano), probabilmente la nostra struttura più celebre all'estero insieme all'Allianz Stadium (Juventus) e Stadio Olimpico (Roma), non presenti probabilmente a causa delle partnership siglate tra Juventus e Roma con Konami per eFootball.

Le due squadre italiane (insieme a Lazio e Atalanta, e dalla prossima stagione anche Napoli Calcio) sono partner di Konami per PES ed eFootball e la gestione delle licenze non ha lasciato spazio ad EA per l'inclusione degli stadi di questi team di Serie A, sicuramente gli stadi italiani più famosi anche all'estero.

Allo stato attuale dunque FIFA 22 ospita solo lo stadio Meazza di San Siro, non sappiamo se la situazione sia destinata a cambiare in futuro ma il business legato ai diritti calcistici è in continua evoluzione e chissà che non ci sia spazio per includere altri stadi in FIFA 22.

Il nuovo gioco di calcio EA Sports esce il primo ottobre ed è disponibile dal 27 settembre in accesso anticipato, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di FIFA 22.