FIFA 22: quali stadi ci sono? La lista completa e aggiornata

FIFA 22 si sta avvicinando a grandi versi verso la sua uscita, fissata per l'1 ottobre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia. Su next-gen il nuovo simulatore calcistico di EA promette inoltre il massimo realismo grazie all'Hypermotion Technology.

Ma per gli appassionati di calcio restano fondamentali i contenuti. In particolare quali e quanti saranno gli stadi presenti in FIFA 22? A fornirci la lista completa ed aggiornata è EA: i numeri sono da capogiro, dato che gli sviluppatori assicurano un totale di 100 stadi riprodotti in maniera fedele alle controparti reali. Ecco di seguito la lista:

Premier League

Anfield

Brentford Community Stadium (attraverso aggiornamento post-lancio)

Carrow Road

Elland Road

Emirates Stadium

Etihad Stadium

Goodison Park

King Power Stadium

London Stadium

Molineux Stadium

Old Trafford

Selhurst Park

St. James' Park

St. Mary's Stadium

Stamford Bridge

The Amex Stadium

Tottenham Hotspur Stadium

Turf Moor

Vicarage Road

Villa Park

English Football League

Bramall Lane

Cardiff City Stadium

Craven Cottage

Fratton Park

The MKM Stadium

Kirklees Stadium

Kiyan Prince Foundation

Swansea.com Stadium

Riverside Stadium

Stadium of Light

Stoke City FC Stadium

The Hawthorns

Vitality Stadium

Ligue 1 Uber Eats

Groupama Stadium

Orange Vélodrome

Parc des Princes

Serie A TIM

San Siro

Liga Portugal

Estádio da Luz

Estádio do Dragão

Super Lig

Stadio Olimpico Atatürk

Resto del mondo

Donbass Arena

Otkritie Arena

Eredivisie

Johan Cruijff Arena

MLS

BC Place

Dignity Health Sports Park

Lumen Field

Mercedes-Benz Stadium

Providence Park

Red Bull Arena (New Jersey)

Liga BBVA MX

Estadio Azteca

MBS Pro League

King Abdullah Sports City

King Fahd Stadium

Meiji Yasuda J1

Panasonic Stadium Suita

Nazionali

Wembley Stadium

Bundesliga

BayArena

Borussia-Park

Deutsche Bank Park

Mercedes-Benz Arena

Olympiastadion

Mewa Arena

PreZero Arena

Red Bull Arena (Lipsia)

RheinEnergieStadion

SchücoArena

Signal Iduna Park

Stadion An der Alten Försterei

Volkswagen Arena

WWK Arena

Bundesliga 2

Benteler-Arena

Düsseldorf-Arena

HDI-Arena

Max-Morlock-Stadion

VELTINS-Arena

Volksparkstadion

Wohninvest Weserstadion

LaLiga Santander

Coliseum Alfonso Pérez

Stadio ABANCA-Balaídos

Estadio Benito Villamarín

Estadio Ciutat de València

Estadio de la Cerámica

Estadio de Mendizorroza

Estadio de Vallecas

Estadio Mestalla

Estadio Nuevo Los Cármenes

Estadio San Mamés

Stadio Santiago Bernabéu

Nuevo Mirandilla

Ramón Sánchez-Pizjuán

RCDE Stadium

Reale Arena

Visit Mallorca Estadi

Wanda Metropolitano

LaLiga Smartbank

El Alcoraz

Estadio de Gran Canaria

Estadio de Montilivi

Estadio José Zorrilla

Estadio La Rosaleda

Municipal de Butarque

Municipal de Ipurua

Liga Profesional de Futbol

Libertadores de América

Estadio Presidente Perón

Generici

Al Jayeed Stadium

Aloha Park

Arena del Centenario

Arena D'Oro

Court Lane

Crown Lane

Eastpoint Arena

El Grandioso

El Libertador

Estadio de las Artes

Estadio El Medio

Stadio Presidente G.Lopes

Euro Park

FIFAe Stadium

Forest Park Stadium

Stadio FUT (solo in FUT)

Ivy Lane

Molton Road

O Dromo

Sanderson Park

Stade Municipal

Stadio Classico

Stadion 23. Maj

Stadion Europa

Stadion Hanguk

Stadion Neder

Stadion Olympik

Town Park

Union Park Stadium

Waldstadion

Volta Football

Sottopassaggio Amsterdam

Barcellona

Berlino

Buenos Aires

Città del Capo

Dubai

Rovine di ghiaccio

Lagos

Londra

Città del Messico

Miami

Milano

New York

Parigi

Strade di Parigi

Parcheggio

Rio de Janeiro

Roma

San Paolo

Sydney

Tokyo

Venice Beach

VOLTA FOOTBALL City

VOLTA FOOTBALL Stadium

Magazzino

Un numero enorme che spazia attraverso tutto il mondo. Se volete soddisfare ulteriori curiosità sul prossimo gioco di calcio EA, ecco cosa include e quanto costa FIFA 22 Ultimate Edition . E per gli amanti del retrogaming, vi ricordate quando è uscito il primo FIFA di EA?