FIFA 22: stop&go, svelato il ricco ecosistema esport per il 2022

FIFA ed Electronic Arts hanno annunciato il nuovo calendario esport per FIFA 22. Dopo un 2021 decisamente complicato sotto questo profilo e le competizioni cancellate all’ultimo momento, sembra che i piani per riportare in auge il competitivo di FIFA siano chiari e proiettati al futuro.

Le tre competizioni che saranno presenti nel rinnovato ecosistema esport saranno le FIFA eClub Series 2022, FIFA eNations Series 2022 e EA SPORTS FIFA 22 Global Series. Quest’ultima condurrà al FIFA eWorld Cup 2022. A proposito, avete letto la nostra recensione di FIFA 22?

Tutti e tre i maggiori eventi competitivi in calendario culmineranno nell’estate del prossimo anno. "Il gioco competitivo FIFA è il futuro dell'intrattenimento globale, miglioreremo il modo in cui i fan fruiranno il gioco che amano", ha affermato Brent Koning, VP, EA SPORTS Competitive Gaming. “FIFA possiede la piattaforma fondamentale per gli appassionati di calcio di tutto il mondo per inserirsi nella storia sportiva”.

"I neofiti, così come le superstar affermate, individualmente o come squadra, ispireranno intere community e avranno l'opportunità di rendere famoso non solo il loro stile di gioco ma anche la propria nazione e il proprio club", ha affermato Christian Volk, Direttore di eFootball and Gaming alla FIFA. "Una stagione piena di avvincenti storie competitive di FIFA catturerà una fanbase globale con questo nuovo ecosistema".

Le qualificazioni per la EA SPORTS FIFA 22 Global Series, Road to FIFA eWorld Cup 2022 iniziano il 27 novembre con il tradizionale formato competitivo 1v1 e sarà suddiviso in 10 regioni competitive. I giocatori avranno l’opportunità di rappresentare anche uno dei club pi famosi del mondo.

Riguardo alla FIFA eClub Series, invece, si svolgerà in un formato inedito, su FIFA Ultimate Team. La competizione sarà infatti giocata in 2v2. Il torneo inizierà sempre questo novembre con i FIFA eClub Online Qualifiers e include le nuove FUT Team of the Year e Team of the Season Cups Road to FIFAe Club World Cup 2022.

Orgoglio nazionale con la FIFA eNations Series: la FIFAe Nations Series 2022 vedrà le le squadre nazionali competere sempre in formato 2v2, e ci sarà un percorso di selezione in cui ogni nazionale troverà i fenomeni più adatti a rappresentarla. Tutte le nazioni inizieranno il loro viaggio ai FIFA eNations Online Qualifiers, con le migliori squadre nazionali che avanzeranno ai FIFA eNations Playoffs.

Tutti i dettagli li potete trovare nel portale ufficiale della competizione.