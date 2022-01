FIFA 22: streamer e trader nel mirino degli hacker, diversi account compromessi

Nel giorno in cui sono stati gli attaccanti nominati al Team of the Year di FIFA 22, grazie ad un report del Mirror siamo venuti a conoscenza di una serie di tentativi di hacking - alcuni dei quali andati a buon fine - nei confronti di streamer e trader famosi di Ultimate Team.

Alcuni malintenzionati sono riusciti ad hackerare e rubare gli account di alcuni streamer di FIFA 22 con una manovra estremamente banale, eppure efficace: a quanto pare, hanno convinto i responsabili del supporto di EA Help a modificare l'email e la password di determinati account EA semplicemente fornendo loro gli ID PSN ad essi associati.

Fut Donkey, uno dei trader che hanno visto i loro account compromessi, ha commentato l'accaduto in questo modo: "Intendo intraprendere un'azione legale, hanno dato il mio account ad una persona qualsiasi attraverso una live chat, un chiara violazione delle leggi sulla protezione dei dati. Ho detto ben due volte alla live chat di EA di fare attenzione al mio account finito nel mirino degli hacker, nonostante ciò gli hacker ce l'hanno fatta lo stesso. Non avrei potuto fare di più e ad essere onesto non era mio compito fare alcunché. È sicurezza di base, è una roba disgustosa".

Electronic Arts, già al corrente dell'accaduto, ha rilasciato la seguente dichiarazione al Mirror: "Siamo venuti a conoscenza dei tentativi di hacking degli account e al momento stiamo investigando. Maggiori informazioni su come tenere al sicuro gli account, inclusa una guida su come attivare l'autenticazione a due fattori, possono essere trovate qui".