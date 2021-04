FIFA 22 e la Super Lega: cosa succederà con squadre e calciatori?

La fondazione della Super Lega potrebbe avere enormi ripercussioni anche nel mondo dei videogiochi calcistici e come abbiamo visto i primi rumor parlano di un FIFA 22 senza le dodici squadre della Super League, un grande problema per quanto riguarda licenze e diritti dei team e dei calciatori.

Secondo quanto riportato da diverse fonti (ma Electronic Arts non ha ancora confermato nulla) FIFA 22 non includerà le squadre della Super League ed i calciatori tesserati nei club. Il gioco di calcio EA Sports rischia quindi di non poter contare sulla presenza di Atletico Madrid, Chelsea FC, FC Barcellona, Manchester United, AC Milan, Arsenal FC, Real Madrid CF, FC Inter, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Tottenham Hotspur e probabilmente anche Lipsia e Bayern Monaco, due ulteriori squadre in trattativa per entrare nella Super Lega.

Non è chiaro come questa situazione verrà risolta, è davvero possibile pensare ad un FIFA 22 senza grandi squadre come Inter, Milan, Juventus, Liverpool, Manchester United e Real Madrid? Konami negli anni ha stretto accordi con Manchester United, Arsenal, Juventus e Barcellona ma è chiaro che alla luce di quanto accaduto anche questi contratti potrebbero essere ridiscussi, cambiando le carte in tavola non solo per FIFA ma anche per quanto riguarda eFootball PES.

Electronic Arts è ovviamente legata ai diritti FIFA mentre Konami potrebbe tentare di acquistare i diritti della Super Lega per il prossimo eFootball PES, ma si tratta solamente di speculazioni, al momento i due publisher non hanno diffuso alcun comunicato a riguardo.